Fflying Blue-Meilen für Uber-Fahrten

Seit heute ist Uber der offizielle Ridesharing-Partner von Flying Blue. Mitglieder, die ihr Konto in der Uber-App verknüpfen, können nun eine Meile für jeden ausgegebenen Euro für Uber-Fahrten sammeln. Für Uber-Kunden, die vier oder mehr Fahrten pro Monat unternehmen, steigen die Meilen auf zwei Meilen für jeden ausgegebenen Euro. Die Partnerschaft stehe sowohl Einheimischen als auch BesucherInnenn zur Verfügung, die ihr Flying Blue-Konto in der Uber-App verknüpfen und Fahrten in jeder beliebigen Stadt in Frankreich und den Niederlanden buchen, so Air France-KLM in einer Presseaussendung.

Zahlreiche Vorteile

Diese neue Partnerschaft ergänze die umfangreiche Liste der Mitgliedervorteile von Flying Blue, darunter die Möglichkeit, bei über 40 Fluggesellschaften und über 100 kommerziellen Partnern Meilen zu sammeln und einzulösen. Flying Blue-Meilen können verwendet werden, um alternativen Flugkraftstoff (SAF) zu kaufen, Flüge zu reservieren oder aufzuwerten, Hotelzimmer zu buchen, bei teilnehmenden Marken einzukaufen oder an wohltätige Organisationen zu spenden. Derzeit zählt das Treueprogramm der Air France-KLM Group nach eigenen Angaben mehr als 24 Mio. Mitglieder. (red)