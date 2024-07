Tennessee: Neuheiten & Highlights im Sommer 2024

Diesen Sommer und darüber hinaus, entdecken BesucherInnen in Tennessee ihre wilde Seite in neuen Outdoor Parks für Biking, Kajak oder Badespaß, erhalten Einblick in den Werdegang einer lebenden Musiklegende in der neuen, interaktiven Dolly Parton Experience, logieren luxuriös in historischen Kleinoden und kosten Whiskey, Cocktails, Cider und Co. aus lokalen Handwerksbetrieben mit Charme und Stil.

Outdoor und Abenteuer

Great Smoky Mountains National Park – Ab jetzt können BesucherInnen ihre „wilde Seite“ im gleichnamigen, neuen Outdoor-Abenteuerpark WildSide am Rande des Great Smoky Mountains National Park entdecken: Auf über 900ha Gelände in malerischer Gebirgslandschaft warten mehr als 25km Routen für Mountainbike- und E-Biking-Touren sowie spezielle UTV-Wege, die rasanten Fahrspaß versprechen. Auch geführte Touren werden angeboten.

Sevierville – Der Wilderness at the Smokies Themenpark hat neue Unterhaltungs- und Baumhaus-Hütten eröffnet. Zudem wurde der Waterdome um 3.700m2 erweitert: Hier stehen den großen und kleinen Wasserratten nun eine kunterbunte Kaleidoscope Kavern, eine Indoor-Wasserachterbahn und ein gläserner Rooftop-Pool zur Abkühlung zur Verfügung. Das kulinarische Angebot der Anlage erhielt Zuwachs mit dem neuen Dachrestaurant.

Gatlinburg – Der Hit für Kids ist der neue BirdVenture Bereich im Anakeesta Erlebnispark. Hier warten interaktive Abenteuer-Bereiche, die von der Vogelwelt der Smokies inspiriert sind, sowie sieben gigantische Serpentinen-Rutschen mit über 15m Länge, eine Premiere in den Vereinigten Staaten.

Chattanooga – Ganz im Süden von Tennessee bietet der „Mountaintop Summer“ in den Rock City Gardens noch bis zum 2. September ein buntes Rahmenprogramm auf dem berühmten Tafelberg. Bei einer Märchenwanderung geht es für Groß und Klein zu den Zwergen, die hier wohnen. In kurzen Showeinlagen werden auch die Rock City Raptors zu Stars. Stärken können sich BesucherInnen bei neuen kulinarischen Angeboten - inkl. Barbecue.

Hendersonville – Eine Abkühlung im kühlen Nass holen sich Kajakfahrer am Old Hickory Lake, das neue Leihangebot von Get Up and Go Kayaking lässt keine Wünsche offen und stellt die richtige Ausrüstung für Tages- oder auch die sehr beliebten Sonnenuntergangs-Touren bereit.

Musik und Museen

Jonesborough – Bis zum 27. September kommen BesucherInnen jeden Freitag in den Genuss der kostenlosen Konzertreihe „Music on the Square". Direkt in der Innenstadt vor dem Washington County Courthouse lässt sich ein langer Sightseeing-Tag ganz entspannt auf einer Picknickdecke ausklingen. Für jeden Musikgeschmack ist was dabei.

Clarksville – Nach umfangreicher Renovierung hat die Smith Trahern Mansion, ein historisches Juwel aus dem Jahre 1858, seine Türen für geführte Touren wieder geöffnet. Auf die BesucherInnen wartet eine beeindruckende Architektur im Greek Revival Stil mit fantastischen Ausblicken über den Cumberland River.

Memphis – MusikliebhaberInnen aus aller Welt pilgern zur Elvis-Woche vom 9. bis zum 17. August nach Graceland, um bei Live-Auftritten, Diskussionsrunden, Elvis-Look-Alike-Wettbewerben, Filmvorführungen, einer Nachtwache bei Kerzenschein und vielem mehr das Vermächtnis des King of Rock 'n' Roll zu feiern.

Pigeon Forge – Ein neues interaktives Museum in Dollywood, einem der beliebtesten Themenparks des Landes, bringt BesucherInnen den Lebensweg der Musik-Legende Dolly Parton wie noch nie zuvor nahe. Die Dolly Parton Experience beleuchtet ihre einzigartige Karriere, ihren unverwechselbaren Stil und ihre größten Träume.

Und noch eine Legende schreibt in Pigeon Forge Geschichte: Das TITANIC Museum eröffnete am 14. Juni die Sonderausstellung Jack & Rose. Hier wird exklusiv das üppig verzierte Holz-Panel aus dem Titanic-Film gezeigt, welches Rose das Leben rettet und so Kinogeschichte schrieb. Die zahlreichen Erzählungen und Mythen rund um diese besondere Requisite und das originale Gegenstück faszinieren bis heute.

Hotel und Restaurants

Nashville - Das Tempo by Hilton Nashville bietet über 300 Zimmer, einen Blick von der Dachterrasse, kreative Menüs, erfrischende Getränke und einen Schwerpunkt auf Wellness und Nachhaltigkeit, nur wenige Blocks von Museen, Restaurants und Bars der Stadt entfernt.

Nashville - JBJ's Nashville by Jon Bon Jovi - Livemusik-Venues gibt es in Nashville in Top Qualität an vielen Orten. Nun kommt eine hochmoderne Fusion aus Rock 'n' Roll und Country im JBJ's Nashville by Jon Bon Jovi dazu, einer fünfstöckigen Bar mit Dachterrasse für Musikveranstaltung im Herzen der Innenstadt. Noch eine weitere Künstlerin wird zur Wirtin: Lainey Wilson's Bar Bell Bottoms Up belebt ebenfalls die Szene: Der dreistöckige Komplex versprüht unverwechselbaren Charme, einschließlich einer von der Musikerin inspirierten Rooftop-Bar. https://www.jbjsnash.com/ https://bellbottomsupbar.com/

Gatlinburg – Das Historic Rocky Waters Inn, ein neues luxuriöses Resort-Hotel, bietet im Herzen der Smokies geschmackvolles Interieur und lokale Kulinarik im Restaurant Roaring Fork. Den Gästen stehen auch die Services der Smoky Mountain Guides zur Verfügung, um die großartige Natur vor den Toren der Herberge zu entdecken.

Knoxville – In Kerns Food Hall treffen sich Familien und Foodies ab sofort zum Schlemmen und Feiern in den ansässigen Bars und bei Events. Gleich nebenan lädt der neue Luna Night Club at Asylum 801 Nachtschwärmer ab 20 Uhr dann bei Live- und DJ-Musik zum Abtanzen.

Bristol – Das neue Hauptquartier der Tennessee Hills Distillery eröffnet im Juli, bietet Touren an und verfügt über mehrere Bars sowie eine Creamstillery, in der Whiskey infused Eiskreationen und Backwaren angeboten werden.

Sevierville – Das Apple Barn Cider House hält, was der Name verspricht: Seit Ende Juni begeistern hier lokal gebraute Cider-Kreationen wie Red Lemonhead, Sip Gingerly, Blue Barb oder Simply Muscadine die Gaumen. BesucherInnen können den Entstehungsprozess live verfolgen. Ideal für die ganze Familie, denn auch alkoholfreie Frucht-Cider-Varianten sind im Angebot.

Weitere Informationen zu Tennessee unter: www.tnvacation.com/ (red)