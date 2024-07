airtours: Neue Partnerschaft mit Hapag-Lloyd Cruises

airtours, die Luxusreisemarke der TUI, freut sich bekannt zu geben, ihr Angebot schon in wenigen Tagen um Reisen mit Hapag-Lloyd Cruises zu ergänzen. Mit diesen Erweiterungen stärkt airtours seine führende Position im Luxusreisesegment und setzt neue Maßstäbe für einzigartige Reiseerlebnisse. Außerdem ermöglicht diese neue Kooperation attraktives Wachstum mit vielversprechenden Umsatzchancen für die Reisebüros, insbesondere bei der Kombination von Kreuzfahrten mit anderen airtours Produkten wie besonderen Hotels, exklusiven Resorts und Rundreisen von airtours private travel. Die Kreuzfahrt wird mit einer fixen Provision von 12% ab der ersten Buchung vergütet. Der Umsatz zählt analog des Provisionsmodells von Hapag Lloyd Cruises / TUI Cruises nicht zum Gesamtumsatz der TUI Deutschland GmbH. Das airtours cruises Team unterstützt bei allen Neubuchungen ab dem 15. Juli 2024.

Kreuzfahrten der Extraklasse

Die Schiffe von Hapag-Lloyd Cruises sind klein, individuell und herausragend in ihrer Klasse: Die Luxusschiffe Europa und Europa 2 werden ergänzt von der hochmodernen neuen Expeditionsklasse bestehend aus HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit. Die Expeditionskreuzfahrten führen in entlegene Regionen der Erde, Gäste erleben das einmalige Naturerlebnis der Antarktis oder die arktische Flora und Fauna, die Südsee oder den Amazonas und genießen besondere Naturentdeckungen in komfortablem Luxus. Weitere außergewöhnliche Abenteuerrouten führen im Winter nach Skandinavien, Japan und Korea. (red)