Swan Hellenic ernennt Thomas Harrison zum Sales Director Europe

Wie der Pionier der Kulturexpeditionskreuzfahrt bekannt gab, wurde die neue Position geschaffen, um der anhaltenden starken Nachfrage gerecht zu werden, die sich aus dem "rasanten Anstieg des Verbraucherbewusstseins" ergibt. Harrison wird in seiner neuen Position ganz Europa abdecken - mit Ausnahme von Großbritannien und Irland, wo die Buchungen im ersten Quartal 2024 laut eigenen Angaben um 900% stiegen.

Experte für Ultra-Luxus-Kreuzfahrten

Thomas Harrison bringt über 20 Jahre Erfahrung auf dem Markt für Ultra-Luxus-Kreuzfahrten mit, die er größtenteils in einer Reihe von Positionen als Vertriebsleiter und VP of Sales bei Silversea Cruises, SeaDream Yacht Club und Uniworld Boutique River Cruises gesammelt hat. Als mehrsprachiger Mensch mit ausgeprägten Führungs- und Analysefähigkeiten sowie einem ausgeprägten Gespür für neue Trends ist Thomas für seine technischen Initiativen bekannt, die dreistellige Umsatzsteigerungen erzielt haben.

„Wir freuen uns, Thomas in unserem Team begrüßen zu dürfen“, sagte Patrizia Iantorno, Chief Commercial Officer von Swan Hellenic. „Er ist ein großartiger, ergebnisorientierter Anführer. Aber was ihn vor allem perfekt zu Swan Hellenic passt, ist seine echte Leidenschaft, die besten Gästeerlebnisse zu fördern und gleichzeitig dauerhafte, für beide Seiten gewinnbringende Beziehungen mit Partnern aus allen Ländern und Kulturen aufzubauen.“

Thomas Harrison fügte hinzu: „Ich freue mich, zu Swan Hellenic zu wechseln. Es ist eine bemerkenswerte Marke und ich freue mich darauf, in Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Reisehandelspartnern den wachsenden Umsatz in ganz Europa voranzutreiben. Die Nachfrage nach Expeditionsreisen wächst und Swan Hellenic bietet seinen Gästen eine fantastische Auswahl an einzigartigen Reisezielen.“ (red)