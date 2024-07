Oceania Cruises startet Summer Sale

„Unser jährlicher Summer Sale bietet eine vielfältige Auswahl an Kreuzfahrten, von 35-tägigen Pazifiküberquerungen bis hin zu einer sechstägigen Erkundung der malaysischen Halbinsel“, sagt Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises. „Bei diesen verlockenden Preisen gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um die nächste Reise mit Oceania Cruises zu buchen und das Ultra-Premium-Erlebnis von Oceania Cruises zu genießen.“

Details zum Summer Sale

Die Aktion läuft bis zum 26. August 2024 und bietet Reisenden ein einmaliges Preis-Leistungs-Verhältnis für Kreuzfahrten zwischen Oktober 2024 und August 2025. Die Preise für eine Kreuzfahrt beginnen bei 1.080 EUR p.P. für die sechstägige Rundreise „Malay Peninsula Treasures“ an Bord der Regatta ab dem 3. April 2025. Alle Kreuzfahrten beinhalten dabei die simply MORE Inklusivleistungen mit einem begleitenden Paket für alkoholische Getränke zu den Mahlzeiten und einem Guthaben für Landausflüge.

Summe Sale Reisebeispiele:

Miami nach Bridgetown - 21. Dezember 2024: Tropische Regenwälder, Mangrovensümpfe und farbenfrohe Riffe erkunden Gäste bei dieser exotischen, 14-tägigen Reise an Bord der Sirena, die Platz für bis zu 670 Gäste bietet. Während der Feiertage erleben Passagiere aufregende Tage an Land mit einem Zipline-Regenwald-Abenteuer in Panama, Wildtierbeobachtungen in Belize und verborgenen Höhlen in Curaçao. An Bord werden sie mit festlichen Menüs der Spitzenklasse verwöhnt.

Hongkong nach Tokio - 27. Januar 2025: Diese 18-tägige Kreuzfahrt an Bord der Riviera mit 1.250 Gästen führt Reisende an einen Ort, an dem Innovation und Geschichte in einem atemberaubenden, ostasiatischen Abenteuer aufeinandertreffen. Kulturliebhaber besuchen legendäre Museen, Pagoden und Paläste in Taiwan, Japan und China und verlieren sich in der üppigen Schönheit der Natur mit hoch aufragenden Bambuswäldern, endlosen Bergketten und heiligen Gärten.

Buenos Aires nach Rio de Janeiro - 24. März 2025: Vielfalt und Lebensfreude sind auf dieser 12-tägigen Reise entlang der südamerikanischen Küste auf der Marina für 1.250 Gäste allgegenwärtig. Vom tropischer Dschungelluft bis hin zu den belebten Städten werden Entdecker auf dieser einmaligen Reise in den Bann des lokalen Lebens gezogen. Auf kulinarischen Touren durch kleine Hafenstädte lernen Besucher regionale Köstlichkeiten kennen und erleben neue Facetten der alten Kultur bei einzigartigen Landausflügen.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)