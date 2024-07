Delta Air Lines: Frederic Schenk ist neuer Regional Sales Manager

Schenk tritt die Nachfolge von Thomas Brandt an, der nach 36 Jahren bei Delta in den Ruhestand gewechselt hat. Mit der Ernennung zum neuen Regional Sales Manager für Zentral-, Ost- und Nordeuropa umfasst Schenks neue Position die Zuständigkeitsbereiche Österreich, Deutschland und die Schweiz sowie den Balkan, Rumänien, Ungarn, Bulgarien, die Tschechische Republik, die Slowakei, Polen, die Ukraine, Kasachstan und Island.

Schenks Karriere bei Delta Air Lines

Zuvor war Schenk Regional Sales Manager für Südeuropa bei Delta und er verfügt über beinahe 26 Jahre Erfahrung bei der Fluggesellschaft. Im Zuge seiner Tätigkeit für Delta lebte und arbeitete Schenk in verschiedenen europäischen Städten, darunter London, Prag, Mailand, Brüssel, Barcelona und München, wo er sechs Jahre verbrachte.

„Ich gratuliere Frederic zu seiner neuen Ernennung und bin sicher, dass er in einigen von Deltas wichtigsten transatlantischen Märkten sofort durchstarten wird. Er bringt eine Fülle von Erfahrung und Energie in diese Rolle“, kommentiert Paul Hassenstab, Sales Director EMEAI bei Delta. „Unsere Kunden in Deutschland, der Schweiz und Österreich können darauf vertrauen, dass Frederic dafür sorgen wird, dass unsere lokalen Partnerschaften weiterhin an Stärke gewinnen.“

Der belgische Staatsbürger aus der belgisch-deutschen Grenzregion spricht Deutsch als Muttersprache und ist fließend in Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch. Darüber hinaus verfügt Frederic Schenk über einen MBA sowie einen Abschluss in Tourismusmanagement. (red)