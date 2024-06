DZT: Positive Wirkung der EM für Incoming-Tourismus

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) erwartet zu Beginn der UEFA EURO 2024 weitere Impulse für deutschen Incoming-Tourismus. Dazu erklärt Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT: „Die Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland ist ein Event, dessen Bedeutung weit über das sportliche Turnier hinausreicht. Wir werben im Kontext der EURO 2024 weltweit für eine längere Aufenthaltsdauer der internationalen Gäste, die über den Besuch eines Fußballspiels hinaus geht. Eine aktuelle, exklusive DZT Real Time-Befragung in drei starken Quellmärkten (Großbritannien, Frankreich und Spanien) bestätigt unseren strategischen Ansatz: 92% der Befragten, die anlässlich der UEFA EURO 2024 nach Deutschland kommen, wollen nicht nur das Spiel besuchen, sondern länger im Land bleiben. 38% planen bis zu drei Nächte für Sightseeing in den Host Cities, 14% wollen drei Tage nutzen, um die Gastgeberstädte und deren Umgebung zu erkunden, und 40% beabsichtigen, sogar mindestens vier Nächte in Deutschland zu verbringen. Neben den wirtschaftlichen Effekten bietet die Euro große Chancen - analog zum Sommermärchen 2006 - Deutschland nachhaltig als gastfreundliches und weltoffenes Land zu präsentieren und so erneut einen Imagegewinn für das Reiseland Deutschland zu erzielen.“

Positive Wirkung der EM auf gesamtes Reisejahr

Nach den jetzt vorliegenden Übernachtungszahlen des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der internationalen Übernachtungen in Hotels und Pensionen mit mindestens zehn Betten von Jänner bis Ende April im Vorjahresvergleich um 5,5% auf 21,3 Mio. Die Recovery im Vergleich zu 2019 erreicht im April 2024 89,5%. Die Reiseabsichten der Europäer liegen nach Analysen des Monitoring Sentiment for Intra European Travel der European Travel Commission (ETC) vom April 2024 für die Monate Mai bis Oktober bei 75,4%, 3% höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 8,1% der Befragten planen, in den kommenden sechs Monaten aus Anlass eines Events (Sportevent/Festival) innerhalb Europas zu verreisen. Und das Long-Haul Travel Barometer der ETC bescheinigt auch für die großen Quellmärkte in Übersee ein erhebliches Interesse an Fernreisen. Frankreich als Gastgeber der Olympischen Spiele und Deutschland als Austragungsort der UEFA EURO 2024 sind laut Quarterly Report Q1/2024 der European Travel Commission besonders für steigende Tourismusausgaben prädestiniert.

Bezogen auf Deutschland teilen Experten der internationalen Reiseindustrie die optimistische Prognose. Die Beurteilung der aktuellen Geschäftssituation liegt bei den für das DZT Travel Industry Expert Panel befragten internationalen Key Accounts im 2. Quartal 2024 mit 53 Punkten fast doppelt so hoch wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Insgesamt verbessert sich der Geschäftsklimaindex im Vorjahresvergleich von 46 auf 58 Punkte. (red)