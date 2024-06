MSC Cruises: Sonderangebot für ehemalige FTI-KundInnen

"Wir wissen, dass die FTI-Insolvenz viele Urlauber und Partner unerwartet getroffen hat. Um Sie und Ihre Kunden in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, haben wir ein besonderes Angebot für Sie'", so MSC Cruises in der Mitteilung. So erhalten betroffene KundInnen, die eine Reise über FTI oder 5vorFlug gebucht hatten, 10% Rabatt auf eine MSC-Neubuchung bis Buchungsdatum 15.07.2024*.

Vorteil für Agents: Ausgleich ihres Provisionsverlustes aus der FTI-Insolvenz durch Neubuchungen bei MSC Cruises zu ihrem individuellen Provisionssatz

Ausgleich ihres Provisionsverlustes aus der FTI-Insolvenz durch Neubuchungen bei MSC Cruises zu ihrem individuellen Provisionssatz Kundenvorteil: mit einer sorgenfreien Reise-Alternative zum Vorzugspreis den geplanten Urlaub wieder auf Kurs bringen.

So funktioniert’s:

Gemeinsam mit den KundInnen bis zum 15.07.2024 eine Kreuzfahrt im Reisezeitraum Sommer 2024 oder Winter 2024/25 buchen Anschließend legen Agents selbst in MSC Book oder über das Contact Center (Tel.: +43 1 267 52 63) eine Option an und senden die Buchungsbestätigung von FTI oder 5vorFlug an reservierung@msccruises.at, damit der Rabatt angewendet werden kann.

Weitere Infos unter: www.mscbook.com (red)