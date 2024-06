Neu bei Costa: „Sea Destinations“

Die neuen „Sea Destinations“ offenbaren eindrucksvolle Momente und Erlebnisse zwischen Himmel und Meer, die im Preis inkludiert sind und die Gäste entlang der Schiffsroute aus der einzigartigen Perspektive auf See erleben können. Angeboten werden diese Extra-Erlebnisse auf ausgewählten Schiffen und Reiserouten von Costa Kreuzfahrten im Mittelmeer und nach Nordeuropa.

Caprese-Frühstück bis Sunset Party

Ein feines „Sea Destinations“-Erlebnis bietet sich beispielsweise an Bord der Costa Smeralda in der Bucht vor Capri, mit einem speziellen Frühstück à la Caprese mit grandiosem Blick auf die Faraglioni. Oder eine romantische Sunset-Party im Hippie-Stil an Bord der Costa Toscana in der Bucht von Formentera. Auch auf nördlichen Routen gibt es ähnliche Extras, etwa eine meditative Party unter der Mitternachtssonne oder ein nächtlicher Blick ins Universum mit fachkundiger Erklärung der Sternbilder – jeweils zu erleben an Bord der Costa Diadema. (red)