TUI Cruises: Mein Schiff 7 in Turku übernommen

„Es ist ein besonderer Moment für uns, dieses Schiff in Empfang zu nehmen. Vor zehn Jahren haben wir hier in Turku unser erstes Schiff der Blu Motion Klasse abgeholt. Die Mein Schiff 3 war der erste Neubau für TUI Cruises und bis 2019 haben wir insgesamt sechs Schiffe gebaut“, erklärte Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises, bei einer offiziellen Zeremonie. „Wir danken der Meyer Turku Werft für die hervorragende Zusammenarbeit und die Entwicklung unserer Wohlfühlflotte. Und freuen uns, dass wir mit der Mein Schiff 7 nun nach Kiel fahren, um dort die ersten Gäste an Bord begrüßen zu dürfen.“

Die Mein Schiff 7 ist das siebte Schiff der Mein Schiff Flotte, das in Finnland gebaut wurde. Sie ist das Schwesterschiff der Mein Schiff 1 und der Mein Schiff 2. „Sie bietet Vieles, was unsere Gäste schätzen, sowie zahlreiche neue Highlights basierend auf dem Feedback unserer Gäste. Dazu gehören ein neues Design, zusätzliche Kabinenkategorien und kulinarische Höhepunkte“, so Meier.

„Am 14. Juni 2022 fand in unserer Werft der Stahlschnitt der Mein Schiff 7 statt“, so Tim Meyer, CEO Meyer Turku Werft. „Wir sind sehr stolz, dass wir heute, nicht einmal zwei Jahren danach, die Mein Schiff 7 an TUI Cruises übergeben können. Das haben wir auch deshalb geschafft, weil wir eine gute gemeinsame Tradition haben und Hand in Hand arbeiten konnten.“

Impulse in der Nachhaltigkeit

Die Mein Schiff 7 wird anfangs als erstes Schiff der Mein Schiff Flotte ausschließlich mit emissionsärmerem Marinediesel (Schwefelgehalt max. 0,1%) betrieben und ist mit Katalysatoren (Stickoxidminderung: rd. 75%) sowie einem Landstromanschluss ausgestattet. Darüber hinaus wurde die Mein Schiff 7 laut Mitteilung so gebaut, dass sie auch mit Methanol, perspektivisch grünem Methanol, fahren kann, was den Schiffsantrieb nahezu CO2-neutral machen wird. Zur Indienststellung der Mein Schiff 7 seien alle derzeit möglichen technischen Ausstattungen, wie beispielsweise Tanks und Rohrsysteme für den Methanol, bzw. grünen Methanol-Antrieb, eingebaut worden, heißt es.

Derzeit entwickle TUI Cruises die noch fehlende, technische Komponente für den Methanol-Antrieb von Viertakt-Motoren, die es derzeit noch nicht gebe. Die Reederei plane, dass die Mein Schiff 7 in 2026 dann so ausgestattet und kommissioniert sei, dass sie als eines der ersten Kreuzfahrtschiffe mit Methanol betrieben werden könne. Im Bereich Abfallverarbeitung zerkleinert ein innovatives System (HydroTreat) organische Abfälle durch thermische Behandlung und bereitet es für die weitere Nutzung an Land auf. (red)