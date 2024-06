Le Boat: 400 neue Hausboote

Die Anzahl der schwimmenden Ferienwohnungen auf den schönsten Wasserwegen Europas und Kanadas soll von aktuell etwa 900 auf 1.300 anwachsen. Partner an der Seite von Le Boat ist die Groupe Beneteau. Im Rahmen der erneuerten Zusammenarbeit werden die beiden Branchenführer auch ein yachtähnliches Modell auf den Markt bringen, welches die neue Luxury-Flotte von Le Boat anführt und ab sofort für die Saison 2025 buchbar ist. Der Neuzugang werde zudem das Bootseignerprogramm aufwerten und schaffe attraktive Voraussetzungen für geplante Standortwerweiterungen, so Le Boat in der Presseaussendung.

100 neue Boote in den ersten drei Jahren

Die Kooperation zwischen Le Boat und dem renommierten Bootsbauer Groupe Beneteau, beziehungsweise dessen polnischer Tochterfirma Delphia, werde Wasserurlaubern eine noch größere Auswahl für individuelle Hausbootferien bieten und stelle eine wegweisende Weiterentwicklung des Chartermarktes dar. Von den beauftragten 400 neuen Delphia-Booten des Zehnjahresplans sollen 100 in den nächsten drei Jahren gefertigt werden, heißt es weiter.

Neue Luxus-Bootsklasse

Bei den Typen handelt es sich um Modelle der aktuellen Horizon-Baureihe und 34 neue Luxusboote, die den Namen Liberty (Freiheit), tragen. Mit der Liberty führt Le Boat eine neue Bootskategorie am oberen Ende seiner Palette ein – nach Standard, Comfort, Comfort Plus und Premium (Horizon). Die ersten Exemplare der Luxury-Flotte kommen bereits zur Saison 2025 an ausgewählten Abfahrtshäfen in Frankreich, Deutschland, England und den Niederlanden zum Einsatz. Das schwimmende Meisterwerk setze neue Maßstäbe für individuelle Ferien auf dem Wasser. Es vereine außergewöhnlichen Komfort wie Memory-Schaum-Matratzen, Spülmaschine und Panoramafenster mit kinderleichter Navigation. Ein besonderes Steuerungssystem stelle müheloses Lenken aus jedem Winkel sicher. Neben der Ein- und Zwei-Kabinen-Version würden Le Boat und Groupe Beneteau zudem eine größere Variante mit drei bis vier Kabinen entwickeln, die 2027 auf den Markt kommen soll. Die Liberty werde neben dem Chartergeschäft auch für Endkunden in den Verkauf gelangen. Die Charterbootversion bleibe exklusiv Le Boat vorbehalten, so die Unternehmen in der Pressemitteilung.

Die neue Liberty ist ab dem 6. Juni 2024 bei Le Boat online oder über das Verkaufsteam in Bad Vilbel buchbar. Ein Bootsführerschein ist nicht erforderlich. (red)