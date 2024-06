Final Call: Emirates-STR-Workshop inklusive A380-Besichtigung

Der spannende Workshop findet am Flughafen Wien statt. TeilnehmerInnen erhalten die besondere Möglichkeit, um Informationen über die Traumziele Sri Lanka, Kambodscha, Laos und Vietnam aus erster Hand zu erhalten, und im Anschluss an ein köstliches Mittagessen in der exklusiven Vienna Lounge den Emirates A380 hautnah zu erleben.

Datum: 12. Juni 2024

Ort: Flughafen Wien

Dauer: 9:00 bis 15:00 Uhr

Anmeldungen: bitte bis spätestens 7. Juni per Email an michael.gruber@emirates.com