ITB-Multichannel bietet ganzjährig Branchen-Insights

Bereits im vergangenen Sommer hatte die ITB Berlin ihr ganzjähriges Multichannel-Konzept vorgestellt, das die Zeit bis zur nächsten ITB Berlin vom 4. bis 6. März 2025 mehr und mehr mit wertvollen Inhalten füllt und sich aus dem geballten Fachwissen aller vier Messen in Berlin, Shanghai, Mumbai und Singapur speist. Eine der Säulen ist die Rubrik News & Insights, die erst kürzlich vom Presse- in den ITB 360°-Bereich von itb.com umgezogen ist und die eine Vielzahl spannender Interviews, Fachartikel, Reports und Informationen zu Studien oder Destinationskampagnen bietet.

Podcast, Videos und mehr

Ebenso informativ aufbereitet ist der von Branchen-Expertin Charlotte Lamp-Davies (Founder, A Bright Approach) gehostete ITB Travel Hero Podcast, in dem außergewöhnliche Persönlichkeiten und inspirierende Köpfe der Reise-Community ihre Einblicke und Meinungen mit der Community teilen.

Jeden Donnerstag postet die ITB Berlin im Rahmen des #ThrowbackThursday auf ihren Social Media- Kanälen ein kurzes Recap-Video vom ITB Berlin Kongress und bewirbt die dazugehörige Session auf YouTube.

Abgerundet wird das ITB 360°-Angebot auf itb.com durch Infos zu aufstrebenden Branchen-Newcomern der 2023 gestarteten ITB Innovators. Darüber hinaus werden in Kürze neueste Umfrage-Ergebnisse des neuen Global Travel Buyer Index (GTBI) mit dem Schwerpunkt "So läuft die Saison" präsentiert. Dafür befragt die ITB Berlin in Zusammenarbeit mit der renommierten Management-Beratung Fried & Partner aus München rund 1.000 ausgewählte Top-Einkäufer aus dem exklusiven ITB Buyers Circle zu ihren Einblicken und Prognosen rund um das nationale und internationale Geschäftsklima.

Content-Newsletter mit Themenschwerpunkt

Die zahlreichen Beiträge in Podcasts, Video-Clips oder Fachartikeln werden nun auch um einen regelmäßigen Newsletter mit Themenschwerpunkt ergänzt, für den sich die Travel Community online auf itb.com anmelden kann. Die erste Schwerpunkt-Themen für die kommenden Monate stehen dabei bereits fest, darunter China, Ausblicke auf den kommenden Reisesommer, Künstliche Intelligenz und der indische und panasiatische Reisemarkt.

Mehr Informationen unter: www.itb.com (red)