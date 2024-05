FTI Group: Neue Nachhaltigkeitsstrategie

„Unser Ziel ist es, unvergessliche Urlaubsmomente zu kreieren. Jetzt und auch in Zukunft“, sagt Karl Markgraf, FTI Group CEO. „Wir fördern deswegen verantwortungsvolles Reisen und setzen dafür in der Breite an: in unseren Angebotswelten, unseren unternehmenseigenen Prozessen und der Bewusstseinsbildung bei Kunden oder Partnern. Nachhaltigkeit bedeutet eine Agenda, die wir nur gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, Partnern und Kunden realisieren können.“

In den vergangenen Jahren hätte die FTI Group bereits zahlreiche Nachhaltigkeitsmaßnahmen ergriffen und in unterschiedlichsten Unternehmenssparten Projekte für verantwortungsvolles Reisen und mehr soziale Gerechtigkeit verfolgt: Das Engagement reichte von Kampagnen mit Futouris als einer der führenden Nachhaltigkeits-initiativen Deutschlands über intensive Schulungen für Reisebüros zum Thema Nachhaltigkeit mit über 2.000 Teilnehmern im DACH-Raum bis zu Einzelinitiativen wie der Übernahme einer Bienenpatenschaft am Standort München oder internationalen Clean-Ups und Plant-a-tree-Aktionen. Der Bedeutung des weitläufigen Bereichs verleihe die Gruppe auch Ausdruck mit ihrem Corporate Social Responsibility Department unter Leitung von Caroline Steimle, das direkt dem Group CEO unterstellt ist. Seit Einberufung des CSR-Teams hätten die Experten zunächst auf Grundlage der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele einen übergeordneten strategischen Ansatz für die gesamte FTI Group erarbeitet. Diesen entwickle es jetzt weiter und präsentiere ein holistisches Gesamtkonzept, so das Unternehmen.

Segmentierung in vier Kernbereiche

Das neue Konzept umfasst vier Sparten, die als Cluster für sämtliche Initiativen fungieren. Unter der Säule „Business“ bündelt die Gruppe zukünftig alle Projekte, die das Angebotsportfolio und den Verkauf nachhaltiger gestalten. Unter dem Banner „Planet“ sind Maßnahmen zusammengefasst, die eine nachhaltigere Unternehmensführung an den Standorten der Gruppe fördern. Dem Bereich „People“ ordnen sich Richtlinien und Initiativen unter, die einen gerechteren, werteorientierten Umgang mit unseren Mitmenschen implementieren. In fließendem Übergang schließt sich daran „Corporate Governance“ an, wo der unternehmenseigene Verhaltenskodex „Our World“ sowie der „Business Partner Code of Conduct“ für die Zusammenarbeit mit Partnern verankert ist.

20% nachhaltig zertifizierte Hotels

„Die Entscheidung, welcher Art Urlaub gebucht wird, trifft der Kunde – darin will und wird die FTI Group nicht rütteln“, sagt Markgraf. „Wir wollen aber einerseits die Möglichkeit bieten, die Auszeit auch unter Nachhaltigkeitsaspekten zu gestalten. Wir fördern also innerhalb unseres Programms entsprechende Produkte. Andererseits versuchen wir über Vertrieb und Marketing eine stärkere Wahrnehmung für diese Angebote zu schaffen. Das wiederum bedeutet, dass wir nachhaltige Reisen besser kennzeichnen, erklären und auffindbar machen müssen und, zum Beispiel Reisebüros, speziell zu diesen Angeboten schulen.“

Eines der Ziele: Innerhalb des Kernportfolios der FTI Group sollen zukünftig etwa 20% der Unterkünfte über ein Nachhaltigkeitszertifikat verfügen. Dazu zählen sämtliche MP Hotels, die der Gruppe direkt angehören und seit September 2022 mit Travelife ausgezeichnet sind. Sie und alle Partner-Hotels mit Zertifikaten macht der Veranstalter in den Buchungssystemen der Reisebüros und den Online-Portalen besser kenntlich. Im Flugbereich unterstützt die FTI Group den Einsatz von Sustainable Aviation Fuel (SAF): Innerhalb eines exklusiven Pilotprojekts mit Eurowings können Kunden seit Juli 2023 auf allen Flügen nach Mallorca mit Start in Deutschland, Österreich oder der Schweiz das Zutanken von SAF gegen einen Aufpreis von 15 EUR pro Person und Strecke fördern. Zusätzlich verfolgt die Gruppe Maßnahmen als Mitglied von Futouris e.V. und KlimaLink e.V..

Ressourcen-schonendes und sozial verträgliches Arbeiten

Für ihre eigenen Standorte basiere die FTI Group ihre Ausrichtung auf renommierten Zertifikaten. Während die gruppeneigenen MP Hotels und die Agenturen Meeting Point International dabei auf Travelife setzen, sei für das Headquarter der Gruppe in München ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 vorgesehen. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf Energie-Effizienz und -Monitoring. Ferner übernehme die Gruppe gesellschaftliche Verantwortung sowohl gegenüber den eigenen Mitarbeitenden als auch gegenüber Dritten: So laufen Programme für mehr Diversität und Inklusion sowie gegen Diskriminierung, es finden Workshops für Women Empowerment sowie Aktivitäten zum Schutz der Menschenrechte im Zuge der Wertschöpfungsketten statt und es wurden bindende Unternehmensrichtlinien verabschiedet, etwa zum Schutz von Kindern oder für mehr Tierwohl in der Touristik. Viele der aktiven Maßnahmen dazu werden im Verhaltenskodex der FTI GROUP widergespiegelt – dieser ist transparent und öffentlich einsehbar auf der Unternehmenswebsite hinterlegt. (red)