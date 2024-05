Dubai: Neue Hotels & Attraktionen 2024

Dubai befindet sich ständig im Wandel - jedes Jahr öffnen neue Hotels, Attraktionen und innovative Lokale mit neuen Food-Konzepten ihre Pforten. Dubai steht aber auch für Individualität, Tradition und neue Erfahrungen, wie auch die Liste der Neueröffnungen für dieses Jahr beweist. Das Department of Economy and Tourism (DET) in Dubai stellt eine Auswahl an Neueröffnungen für 2024 vor:

Hotels mit besonderen Konzepten

Das Siro at One Za'abeel ist ein Wellbeing-Hotel und wird mitunter als Dubais erstes „Fitness- und Recovery“-Hotel beschrieben. Jedes Zimmer ist schallisoliert, unter anderem ausgestattet mit einer speziellen Stretching-Bar und Zugang zu virtuellen Kursen. Die hochmodernen Zimmer sind somit gezielt darauf ausgelegt, körperliche und geistige Erholung zu fördern.

Eine weitere Besonderheit ist das Arabian Boutique Hotel: Die Stadt ist zwar für ihre beeindruckenden modernen Bauten bekannt, bietet aber auch eine reiche Geschichte und Kultur. So hat man sich bei dem neuen Boutique Hotel mit insgesamt nur 20 Zimmern auf die Wurzeln der Stadt besinnt. Das Stadtviertel Al Fahidi, in dem es liegt, bietet einen Einblick in das traditionelle Leben von Dubai. Das Boutique-Hotel selbst ist auch in einer historischen Residenz untergebracht. Es besteht aus zwei Häusern mit 20 Zimmern - davon 8 Suiten in einem und 12 Zimmer im anderen - einige davon mit Blick auf den Arabischen Golf.

J1 Beach – drei neue Beachclubs

Aus dem preisgekrönten griechischen Restaurant Gaia entsteht am J1 Beach ab Herbst 2024 das Sirene Beach by Gaia, das als eine küstennahe Weiterentwicklung des griechisch-mediterranen Konzepts seines Vorbilds beschrieben wird. Der luxuriöse neue Beach Club, der laut Gerüchten der größte der Welt werden soll, wird sich über 9.000m2 erstrecken.

Darüber hinaus kommt das Konzept des Beach Club Bâoli, der schon in Cannes an der Côte d'Azur bekannt ist, ab September nach Dubai. Die neue Location soll am J1 Beach "den Geist Südostasiens mit dem schicken Ambiente der Côte d'Azur verbinden".

Der dritte Neuzugang am J1-Beach ist das Gigi Rigolatto - das die italienische Lebensart an die Küste Dubais bringen soll. Das Interior ist zeitlos-elegant und im Außenbereich erwartet Gäste ein ruhiger mediterraner Garten, ein Privatstrand und ein stylischer Pool. Zu den Highlights gehören außerdem eine eigene Bellini-Bar sowie ein Kinderzirkus für die Kleinen. Abgerundet wird der Beach Club durch einen eigenen Concept Store.

Neue Ausflugsziele & Erlebnisse

Nach dem Vorbild des New Yorker Chelsea Market wird der Timbuktu Market schon bald ein Highlights für Foodies in Dubai sein. Der Food Markt wird mehrere verschiedene gastronomische Ideen unter einem Dach beherbergen. Darunter: Bäckereien, Cafés verschiedene Pop-Ups, Supper Clubs und einige internationale Konzepte - sowie Möglichkeiten lokale Produkte einzukaufen.

Das ARTE MUSEUM bereichert die ständig wachsende Kunst- und Kulturszene der Stadt. Es handelt sich dabei um eine neue Galerie in der Dubai Mall, die von dem koreanischen Weltklasse-Unternehmen für digitales Design, d'strct, entworfen wurde. Unter dem Motto "Ewige Natur" zeigt das Arte Museum Dubai Werke, die mit den natürlichen Landschaften und der kulturellen Kulisse Dubais in Verbindung stehen. Ergänzt wird dies durch die Arte Tea Bar, in der die Besucher ein mit Medienkunst angereichertes Teehaus-Erlebnis genießen können.

Zum Abschluss noch ein absolutes Highlight für Fußballfans: Am 9. April öffnete der weltweit erste Real-Madrid-Themenpark in den Dubai Parks and Resorts™️ seine Pforten. Mit mehr als 40 Attraktionen, die sich alle um Real Madrid drehen, bietet der Park seinen Gästen die exklusive Chance, ihren Fußballhelden näherzukommen. Besucher können die Umkleidekabinen der Spieler besichtigen und den Raum erkunden, in dem die Trophäen des Vereins präsentiert werden oder auch mit dem ikonischen Doppeldeckerbus der Mannschaft fahren. Die Kombination aus spannenden Attraktionen und mitreißenden Shows, einschließlich der ersten Holzachterbahn der Region und der höchsten Vergnügungsfahrt der Welt, versprechen ein unvergessliches Abenteuer. (red)