Emirates Pep-Offer zum Jubiläum

Die Airline will dieses Jubiläum mit den Reisebüromitarbeitenden gemeinsam feiern und sich mit einem PEP-Angebot für die Unterstützung bedanken. Agents fliegen ab 380 EUR All In in der Economy Class bzw. 1.180 EUR All In in der Business Class von Wien und können so das sonnige Dubai bis einschließlich 30. Juni 2024 besonders günstig genießen. Es gibt aber auch die Kombinationsmöglichkeit aus Economy Class und Business Class – hier kostet das Ticket ab 780 EUR All In.

Alle Details inklusive Antrag für unser Jubiläumsangebot finden Interessierte hier oder untenstehend zum Download.

Nicht vergessen: Mit dem My Emirates Pass können ReisebüromitarbeiterInnen alle Vorzüge ihres Fluges mit Emirates auch in der Stadt voll auskosten. (red)