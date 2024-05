schauinsland-reisen: „Taste & Talk“ kommt nach Österreich

„Wir arbeiten auch in Österreich sehr erfolgreich mit unseren Vertriebspartnern zusammen. Mit den „Taste & Talk“-Events möchten wir unseren engen Draht zu den Agents nochmals intensiveren, neue Kontakte knüpfen und in lockerer Runde darüber sprechen, was die Verkäuferinnen und Verkäufer bewegt und wie wir sie bei ihrer Arbeit am Counter unterstützen können“, erklärt Katharina Larch, die bei schauinsland-reisen die Agenturen in Österreich betreut.

Österreich Premiere

„Die Agents dürfen sich an insgesamt vier Abenden auf einen leckeren Austausch in lockerer Runde freuen“, so Katharina Larch. Die Veranstaltungen, an denen auch Partner aus der Hotellerie teilnehmen werden, beginnen jeweils um 18.30 Uhr mit einem gemütlichen Get-together und einem Aperitif. Nach einer Vorstellungsrunde gegen 19 Uhr folgt ab 19.45 Uhr der Hauptgang in Form von Snacks und einer Art Flying Buffet.

„Die Events finden bewusst in lockerem Rahmen und überwiegend an Stehtischen statt“, erläutert Katharina Larch. „Das offene Networking, bei dem die Agents sämtliche Themen, die sie bewegen, ansprechen können, steht hier ganz klar im Vordergrund.“

Nach dem erfolgreichen Auftakt vor einigen Wochen in Deutschland zog schauinland-reisen ein durchweg positives Fazit. Nadja Peters, die Leiterin des Vertriebsteams „Schulungen und Events“ sprach von „einer wunderbaren Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen und in Ruhe zu plaudern“. Danach sei schnell klar gewesen, dass die Reihe in Österreich fortgesetzt werden soll.

Die Termine auf einen Blick

10.6.2024: St. Pölten

11.6.2024: Wels

12.6.2024.: Kufstein

13.6.2024: Bregenz

Anmeldungen: ab sofort über slr-info.de (red)