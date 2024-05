TUI Live erleben-Tour nach Mallorca

Vom 22. bis 26. April reisten zehn Agents aus Österreich und zehn aus den CEE-Märkten Slowenien, Serbien, Ungarn, Slowakei und Rumänien bei einer TUI Live erleben-Tour auf die beliebte Baleareninsel Mallorca. Die fünftägige Tour startete für die Agents mit Austrian Airlines ab Wien und mit Eurowings ab Salzburg. In Begleitung von Vanessa Fraßl, TUI Mitarbeiterin B2B Trainings & Events, und Karile Bajarune, Key Account Manager für Central & Eastern Europe, reiste die Gruppe direkt nach Mallorca. Die Agents hatten bei dieser Tour die Möglichkeit, die Baleareninsel und ihre schönsten Highlights hautnah zu erkunden.

Hotels und mehr

Bei dieser Tour stand das Entdecken des TUI Hotelangebots auf Mallorca sowie das Kennenlernen der Insel im Vordergrund. Die Agents übernachteten im TUI Blue Rocador an der Cala D’Or im Südosten der Insel sowie im TUI Suneo Santa Ponsa, südlich der Inselhauptstadt Palma. Bei den zahlreichen Ausflügen konnten die Teilnehmenden dieser Tour die Insel Mallorca von all ihren Facetten kennenlernen und die beliebtesten Highlights erkunden. Zudem wurden die Top-Hotels aus dem TUI Portfolio bei einer Hotelbesichtigungstour erkundet – dazu zählten etwa das Iberostar Alcudia Park sowie der TUI Kids Club Playa Garden und drei RIU Hotels. Natürlich durfte die berühmte Fahrt mit dem Holzzug nach Sóller sowie ein Ausflug zur Inselhauptstadt Palma und nach Alcudia bei dieser Tour nicht fehlen. Ein besonderes Highlight war das gemeinsame Mittagessen in Sóller, bei dem die Gruppe eine Fülle an verschiedenen Tapas kosten konnte. (red)