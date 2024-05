Swan Hellenic: Erstmals Webinar für Reisebüros

„Diese internationale Mischung macht die Reisen und Atmosphäre an Bord deutlich attraktiver“, verspricht Anja Gilardone von Swan Hellenic. „Dazu kommt, dass unsere 5-Sterne-Kreuzfahrtschiffe für nur 152 und 192 Gäste ausgelegt sind. Dadurch ist das Erkunden der Ziele auf unseren einzigartigen Routen viel intensiver möglich“, so Anja Gilardone weiter.

TeilnehmerInnen sichern KundInnnen Bordguthaben

Erstmals lädt Swan Hellenic am 15. Mai ab 10:30 Uhr zu einem Webinar für Reisebüros ein, die Teilnahme für Expedienten ist kostenfrei. Der Clou: Teilnehmende Reisebüros sichern ihren Kunden bei anschließender Buchung 150 USD Bordguthaben.

Swan Hellenic hat mit seinen Neubauten (Oy Werft Helsinki) erst 2022 und 2023 den Betrieb aufgenommen. Die 5-Sterne-Flotte, mit einem All Inclusive-Konzept und einer Kooperation mit der internationalen Gourmet-Vereinigung JRE-Jeunes Restaurants, nimmt im Sommer nicht nur Kurs auf arktische Ziele im hohen Norden wie Grönland, Island oder Spitzbergen, sondern steuert auch selten angefahrene Ziele im Mittelmeer und an der Küste Afrikas an.

Details der Veranstaltung

Expeditions-Kreuzfahrten mit Swan Hellenic

Termin: Mittwoch, 15. Mai 2024, 10:30 bis 11:15 Uhr

Anmeldung: anja.gilardone@swanhellenic.com (red)