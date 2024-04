G Adventures erweitert Jane Goodall Collection

Die fünf neuen Trips von G Adventures führen Reisende auf "lebensverändernde" Abenteuer nach Tansania, ins Amazonasgebiet, zu den Galapagosinseln, nach Costa Rica und in die USA. Im Gombe-Stream-Nationalpark im Westen Tansanias haben Reisende sogar die Möglichkeit, auf den Spuren von Dr. Jane Goodall zu wandeln: Wo sie 1960 im Alter von 26 Jahren ihre bahnbrechende Forschung begann, können heute Schimpansen in freier Wildbahn beobachtet werden.

Erlebnisreisen mit Tierwelt-Schwerpunkt

G Adventures hat die Jane Goodall Collection 2016 ins Leben gerufen und konnte bisher fast 30.000 Menschen dafür begeistern, ihre Erlebnisreise mit einem positiven Nutzen für den Planeten zu verbinden. Als Partner des Jane Goodall Institute of Canada spendet G Adventures einen Teil der Einnahmen durch die gebuchten Reisen, um die Mission des Instituts zum Schutz der Tierwelt zu unterstützen und mit lokalen Gemeinschaften im Naturschutz zusammenzuarbeiten.

Mit den fünf neuen Trips stehen Reisenden nun insgesamt 19 "Jane Goodall"-Reisen zur Auswahl.

Die neuen Reisen der Jane Goodall Collection:

Tansania: Schimpansen-Trekking & Safari in der Serengeti:

Die zehntägige Premium-Aktivabenteuer der neuen Geluxe Collection führt von Arusha nach Dar es Salaam. Auf einer Safari entdecken Reisende die faszinierende Tierwelt des Ngorongoro-Kraters und genießen nach einer Wanderung auf den Mount Makarot einen atemberaubenden Ausblick. Während des Schimpansen-Trekkings im Gombe-Stream-Nationalpark wandeln Reisende auf den Spuren von Dr. Jane Goodall. Zum Abschluss des Abenteuers erwartet sie ein dann noch ein Frühstücks-Kochkurs im Dorf Mto wa Mbu. Preis: ab 6.649 EUR p.P.

Kreuzfahrt auf dem Amazonas XL:

Auf der neuntägigen Flussfahrt begleiten NaturführerInnen des Amazonas-Reservats täglich Ausflüge mit motorisierten Booten. Diese sind speziell für die Entdeckung der exotischen Tierwelt des Regenwaldes konzipiert worden. Zu bestaunen gibt es unter anderem Faultiere, Tukane und rosa Delfine. Ebenfalls auf dem Programm steht der Besuch des Rettungszentrums für verwaiste Seekühe, die Opfer von Wilderei geworden sind. Preis: ab 2.159 EUR p.P.

Legendäre Tierwelt in Yellowstone und Grand Teton:

Auf dieser Reise durch die Nationalparks Grand Teton und Yellowstone tauchen Reisende in die Schönheit des amerikanischen Westens ein. Expert:innen und Naturführer:innen aus der Region führen sie durch unberührte Landschaften, wo sie Naturwunder und Wildtiere wie Grizzlybären, Elche, Weißkopfseeadler und scheue Grauwölfe bestaunen können. Preis: ab 3.599 EUR p.P.

Costa Rica: Tortuguero, La Fortuna & Rio Celeste:

Diese achttägige Geluxe Collection-Erlebnisreise startet und endet in der Hauptstadt San José. Beim Kajakfahren im Tortuguero-Nationalpark begegnen Reisende tropischen Vögeln und Affen, beobachten Wildtiere hoch oben im Baumkronendach auf einer Reihe von Hängebrücken und entdecken die Nistplätze von Grünen Meeres- und Lederschildkröten. Übernachtet wird auf dieser Premium-Aktivreise in einzigartigen Unterkünften. Als Teil der Geluxe Collection richtet sich der Trip an Reisende, die Abenteuer suchen und gleichzeitig Komfort wünschen. Preis: ab 2.999 EUR p.P.

Galapagos-Express – Wanderausflüge & Wildtiere

Die siebentägige Erlebnisreise der Reiseart 18-to-Thirtysomethings richtet sich speziell an 18- bis 39-Jährige, die im Urlaub aktiv sein wollen, gerne schnorcheln und wandern. In Begleitung erfahrener Naturführer:innen besuchen sie außerdem das Aufzuchtzentrum Fausto Llerena, wo viele Arten von Landleguanen und Schildkröten sowie die berühmte Galapagos-Riesenschildkröte aus der Nähe beobachtet werden können. Im Galapagos National Park Interpretation Centre erfahren Reisende zudem mehr über die einzigartige Geschichte der Ökosysteme, Flora und Fauna der Inseln. Preis: ab 959 EUR p.P.

Weitere Informationen zur Jane Goodall Collection unter: www.gadventures.de/jane-goodall (Red)