TUI: Attraktive Kurztrips für Kurzentschlossene

Wer sich spontan und mit möglichst wenig Urlaubstagen Erholung in und rund um Österreich gönnen möchte, hat im Mai dazu die beste Gelegenheit. Österreich bietet im Frühling gute Bedingungen für einen Wander- und Wellnessurlaub. In Kroatien kann man im Wonnemonat bei milden Temperaturen ausgiebige Strandspaziergänge unternehmen und die Natur zu Fuß oder auf dem Rad erkunden.

TUI-Tipps für Kurzurlaube

Für ein verlängertes Wochenende rund um Christi Himmelfahrt bietet sich der neue TUI Kids Club Narzissendorf Zloam direkt am Grundlsee in der Steiermark an. Die familienfreundliche Anlage überzeugt mit vielen Holzelementen sowie zahlreichen Sport- und Freizeitmöglichkeiten inmitten der Berglandschaft. Preisbeispiel: Drei Nächte im TUI Kids Club Narzissendorf Zloam z.B. ab 9. Mai kosten ab 285 EUR p.P. im DZ ohne Verpflegung bei eigener Anreise.

Wer Pfingsten mit der ganzen Familie am Meer verbringen möchte, kann auf der Insel Brac in Kroatien einen entspannten Kurzurlaub erleben. Im TUI Kids Club Bluesun Holiday Village Bonaca werden die kleinen Gäste mit einem großen Sport- und Entertainmentprogramm unterhalten, während die Eltern am Pool entspannen können. Der Club befindet sich in ruhiger Lage, umgeben von dichten Kiefernwäldern, und liegt nur etwa 600m vom berühmten Strand „Zlatni Rat“ entfernt. Preisbeispiel: Drei Nächte im TUI Kids Club Bluesun Holiday Village Bonaca z.B. ab 17. Mai kosten ab 115 EUR p.P. im DZ mit Vollpension Plus bei eigener Anreise.

Auch in Italien kann man rund um Pfingsten entspannte Tage am Meer verbringen. Im Vier-Sterne-Hotel Principe Palace, direkt an der lebhaften Piazza Mazzini und der Haupteinkaufsstraße von Jesolo, wohnt man nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Das Hotel überzeugt , neben seiner Lage auch mit einer vielfältigen Auswahl an Speisen. Preisbeispiel: Drei Nächte im Principe Palace z.B. ab 17. Mai kosten ab 250 EUR p.P. im DZ inklusive Frühstück bei eigener Anreise.

Rund um Fronleichnam können Erholungssuchende mit nur einem Urlaubstag vier freie Tage genießen. Das TUI Blue Makarska liegt direkt im idyllischen Hafendörfchen Igrane am langgezogenen Kiesstrand. Das Adults-only-Hotel bietet einen schönen Blick auf das Meer und sorgt mit dem Wohlfühlspa bei Gästen ab 16 Jahren garantiert für Entspannungsmomente. Preisbeispiel: Drei Nächte im TUI Blue Makarska z.B. ab 30. Mai kosten ab 190 EUR p.P. im DZ inklusive Frühstück bei eigener Anreise.

Im Salzburger Land steht UrlauberInnen das erst im vergangenen Jahr neu eröffnete Time To Smile Aparthotel Golden Lodges im Raurisertal zur Verfügung. Die besonders luxuriösen Appartements befinden sich auf knapp 1.000m Seehöhe. Die Anlage ist eingebettet in die imposante Gebirgswelt des Nationalparks Hohe Tauern und optimaler Startpunkt für Wanderungen, Mountainbike- und Bergtouren sowie zur Erkundung der Gegend. Preisbeispiel: Drei Nächte im Time to Smile Aparthotel Golden Lodges z.B. ab 30. Mai kosten ab 450 EUR für bis zu vier Personen im Apartment inklusive Frühstück bei eigener Anreise.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/eigenanreise (red)