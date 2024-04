Brot, Zwillinge, Radtouren – Neues aus dem Entdeckerviertel

Next Slide

Vor einem Jahr hat das Entdeckerviertel das kulinarische Thema „Wir sind Brot“ kreiert. Aus den „Tagen der Brotkultur“ 2023 ist im April 2024 die „Woche der Brotkultur“ geworden, die genussvolle Events bis hin zum Brotkulinarium auf 3-Hauben-Niveau bot. Neun BäckerInnen, und etwa 30 Gastronomiebetriebe sowie Mühlen der Region sind aber das ganze Jahr über unter dem Motto „Wir sind Brot“ involviert.

„Bisher hat sich noch keine touristische Region über Brot definiert. Das ist neu. Und wir haben ein hochwertiges und vielfältiges Brotangebot, zudem herausragende Persönlichkeiten, die sich mit Brot beschäftigen“, erklärt Georg Bachleitner, Geschäftsführer des Tourismusverband. „Es geht hier auch um die Menschen dahinter – Produzenten genauso wie die Kunden“, betont Bachleitner. Als Originale bezeichnet er etwa Michael Zagler, Bäcker, Poetry Slammer und Künstler, Brot-Sommelière Viktoria Hönegger vom Hildegard Naturhaus, Bäcker-Europameister Simon Sailer oder Motorsportler und Betreiber der ältesten Bäckerei Österreichs in Ranshofen, Lukas Höllbacher. Mit verschiedenen Veranstaltungen und Angeboten, Betriebsführungen, Workshops oder „Ins Gai-Fahren“ (Brotausliefern) sollen die Gäste so richtig auf den Geschmack kommen.

Doppelt sehen

Ein Event wird für Aufmerksamkeit sorgen: Über 100 Zwillingspaare aus dem (hauptsächlich) deutschsprachigen Raum werden Ende Mai/Anfang Juni beim 40. Internationalen Zwillingstreffen erwartet. Die BesucherInnen werden von 25. Mai bis 2. Juni Wanderungen, Radtouren, Betriebsbesichtigungen, eine Kutschenfahrt, Bogenschießen u.v.m. erleben. Höhepunkte des Zwillingstreffen ist der Weltrekordversuch fürs Guinnessbuch der Rekorde, wenn alle Zwillinge zu einem gemeinsamen Abendessen an eine über 100 Meter lange Tafel in Braunau gebeten werden.

Neue Radtour

Über 500 Kilometer Radwege stehen zur Verfügung, um die Landschaft zwischen Salzach, Inn und Mattig zu entdecken. Neben internationalen Touren wie Inn- und Tauernradweg verläuft auch der Genussradweg durchs Entdeckerviertel. Ab Herbst wird es auch eine neu beschilderte Strecke geben, die „Entdecker-Radtour“, wie Bachleitner ankündigte. Auf rund 220 Kilometern kann man die Region mit den Städten Burghausen, Braunau, Mattighofen etc. in rund drei bis vier Tagen umrunden und erleben. Die Route führt über bestehende Radwege mit verschiedenen Varianten. „Das genussvolle Radfahren ist unser wichtigstes touristisches Thema, egal ob mit Motor oder ohne. Das Besondere sind auch die grenzüberschreitenden Wege mit dem Innviertel, dem Salzburger Land und Bayern.“ Die Eröffnung ist für September/Oktober geplant, Packages mit Übernachtungen sind in Ausarbeitung.

Weitere Infos: www.entdeckerviertel.at, www.zwillingstreffen.at (red)