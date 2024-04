Österreich Werbung: 1. Sustainable Tourism in Austria Summit

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein relevanter Buchungsfaktor für viele Gäste, sie stellt auch einen wesentlichen Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit des österreichischen Tourismus dar. Betriebe und Destinationen fungieren als Vorbilder, wenn es um die Umsetzung klima- und ressourcenfreundlicher Prozesse geht.

Um die Tourismusbranche auf diesem Weg zu unterstützen, veranstaltet die Österreich Werbung gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft den „1. Sustainable Tourism in Austria Summit“ (STiAS) auf Schloss Grafenegg. Mit der ersten Ausgabe der Konferenz soll der Wissenstransfer forciert und der Austausch zwischen den GestalterInnen der Tourismusbranche von heute und morgen angeregt werden. Ziel ist es, für den gesamten Tourismusstandort positive Effekte auszulösen.

STiAS: Plattform für Nachhaltigkeits-Pioniere

„STiAS dient als Netzwerk- und Wissensplattform, um nachhaltige Projekte vorzustellen und den Austausch von Best Practices zu fördern. Voneinander zu lernen und Netzwerke zu bilden, ist unglaublich wichtig, damit Österreich auch zukünftig zu den nachhaltigsten Tourismusdestinationen weltweit gehört“, sagt die Geschäftsführerin der Österreich Werbung, Astrid Steharnig-Staudinger.

„Eine langfristig erfolgreiche Tourismusstrategie hängt nicht nur von Gästen und Bevölkerung, sondern vor allem von der nachhaltigen Ausrichtung unserer Betriebe ab. Mit dem Sustainable Tourism in Austria Summit setzen wir die richtigen Schritte, um voneinander zu lernen, gemeinsam zu wachsen und Österreich als nachhaltigen Tourismusstandort erfolgreich in die Zukunft zu führen“, sagt Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Keynotes, Panel-Diskussionen & Workshops

Das Programm von STiAS zeichnet sich durch große Themenvielfalt im Nachhaltigkeitsbereich aus. Hochkarätige nationale und internationale SpeakerInnen sorgen für vielfältige Insights. Die Vorstellung von Best Practices soll Inspiration sein, sich selbst mit den unterschiedlichsten Facetten der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Am Programm stehen Keynotes, Panel-Diskussionen, Workshops und Filmbeiträge. Als prominenteste Speaker konnten die britische Nachhaltigkeitspionierin Anna Pollock, Teodora Marinska, COO der European Travel Commission, und Paul Peeters, Associate Professor für Sustainable Transport and Tourism von der Universität Breda, gewonnen werden.

„Der nutzenstiftende Faktor für die österreichische Tourismusbranche steht im Fokus, wir haben die Themen bewusst auf die Bedürfnisse der touristischen Stakeholder:innen abgestimmt“, sagt Katrin Erben, Nachhaltigkeitsexpertin der Österreich Werbung und Initiatorin des STiAS.

Am Nachmittag des zweiten Konferenztages werden Fachleute der Österreich Werbung und PraktikerInnen gemeinsam mit den Summit-TeilnehmerInnen an Lösungen in den Bereichen Mixed Reality, Daten-Ökosysteme & Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit & Zielgruppen sowie Partizipation & Design Thinking arbeiten. Die Ergebnisse werden anschließend vor der Großgruppe präsentiert, damit alle Teilnehmer:innen des STiAS von den Ideen der Workshops profitieren können.

Alle Infos zum Programm und zur Anmeldung für den „Sustainable Tourism in Austria Summit“ unter: www.stias.at. (red)