Zweites NYX Hotels by Leonardo Hotels eröffnet in Tschechien

Das NYX Hotel Brno by Leonardo Hotels soll Mitte 2028 eröffnen und wird nach dem 2017 eröffneten NYX Hotel Prague das zweite Haus der Hotelgruppe in Tschechien. NYX Hotels by Leonardo Hotels ist die Lifestyle-Marke von Leonardo Hotels und stehe für individuelles Design und hippe Extravaganz. Die Hotelmarke sei bekannt für ihr außergewöhnliches, von lokalen Künstlern kuratiertes Kunstkonzept, so die Hotelgruppe in der Presseaussendung.

Neues Entwicklungsprojekt

Das neue NYX Hotel Brno wird 170 Gästezimmer auf sieben Stockwerken vorweisen. Die NYX Bar mit Restaurant, das Herzstück des Hotels, lädt Hotelgäste und einheimische Nachtschwärmer zum Treffen und Feiern ein. Brno, nach Prag die zweitgrößte Stadt Tschechiens, ist Teil des UNESCO Creative Cities Networks, einer globalen Plattform für Städte, die den Kultur- und Kreativsektor zum Bestandteil ihrer Stadtentwicklung machen.

Das Hotel wird Teil des urbanen Neubauareals Dornych mit hochwertigem Büro- und Wohnraum sowie einer neuen Shopping Mall im Herzen von Brno. Das Gelände wird als Erweiterung des Zentrums von Brno entwickelt und befindet sich in direkt neben dem Hauptbahnhof. Der internationale Flughafen der Stadt ist nur 12 Autominuten weit entfernt und das historische Stadtzentrum ist innerhalb weniger Gehminuten erreichbar. (red)