Motel One: Erfolgreiches Geschäftsjahr

Der EBITDA stieg um 64% auf 281 (Vj. 171) Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) hat sich zu 2022 nahezu verdoppelt und stieg auf 226 (Vj. 116) Mio. EUR an. Damit schließe die Motel One Group das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte ab, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

2023: Sechs neue Hotels

Das Standortnetz wuchs 2023 um sechs weitere Hotels auf 94 Hotels mit 26.470 Zimmern im operativen Betrieb. Noch im vierten Quartal wurde das erste The Cloud One Hotel in Deutschland im Herzen der Hamburger Altstadt eröffnet. Insgesamt umfasst das vertraglich gesicherte Portfolio zum Jahresende 117 Hotels mit 32.177 Zimmern. Davon befinden sich aktuell 23 Hotels mit 5.707 Zimmern in der Entwicklung. Im vierten Quartal 2023 konnte die Motel One Group insgesamt vier Standorte in attraktiven Märkten sichern: zwei Projekte in Brüssel sowie jeweils eines in Nizza und Berlin.

Buyback und Änderung der Struktur

Die One Hotels & Resorts GmbH hat als Mehrheitsgesellschafter der Motel One Group unter Führung des Gründers Dieter Müller den 35% Anteil von dem Finanzinvestor Proprium Capital Partners erworben. Das Closing erfolgte am 02. April 2024. Der Kaufpreis in Höhe von 1,25 Mrd. EUR impliziert einen Unternehmenswert von 4,1 Mrd. EUR. Proprium war als Minderheitsaktionär an der Motel One GmbH beteiligt und hatte seinen Anteil 2007 im Zuge einer Kapitalerhöhung erworben. Dieter Müller, Gründer und Chairman der Motel One Group: „Wir blicken auf eine erfolgreiche und langjährige Zusammenarbeit mit Proprium zurück. Der Buyback und die Abspaltung der Immobilien sind für Motel One wichtige Schritte zur Vorbereitung für den mittelfristig geplanten Börsengang".

Positiver Ausblick

Für das Jahr 2024 rechne die Motel One Group mit einem positiven Verlauf und weiter steigenden Erträgen. Es sei die Eröffnung von sieben neuen Hotels mit rund 1.800 Zimmern in Deutschland und Europa, darunter mit Prag und Düsseldorf zwei Hotels der neuen Marke "The Cloud One Hotels", geplant. Die starke Perfomance 2023 und die guten Anlaufphasen der neu eröffneten Hotels in Verbindung mit den robusten Finanzkennzahlen würden weiterhin gute Wachstumschancen ermöglichen, heißt es abschließend.