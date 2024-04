ÖVT: Liste Ramberger einstimmig wiedergewählt

Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit, der Bestätigung der ordentlichen Finanzgebarung durch Kassierin Sabine Riedl, geprüft von Robert Stritzl und Michael Federspiel – letzterer war an der Teilnahme verhindert, erfolgte von den anwesenden Mitgliedern die einstimmige Entlastung des Vorstandes. Ebenfalls einstimmig fiel die Wahl des neuen Vorstandes aus, in dem Harald Pree als neuer Obmann-Stellvertreter fungieren wird. Pree war von 2014 bis 2017 bereits Obmann des Vereins.

Neue Strukturen

Der Vorstand des ÖVT wurde für drei Jahre gewählt und besteht neben der Präsidentin Phillies Ramberger und Obmann-Stellvertreter Harald Pree aus der langjährigen Generalsekretärin Sylvia Marek, die auch Schriftführer-Stellvertreter ist, Kassierin KR Sabine Riedl und Schriftführer Markus Martinek, Ma. Neu wurden auch bestimmte Aufgabengebiete an die Vorstandsmitglieder delegiert. So kümmert sich Pree um die Themen „Technologie“ auch um „Aus- und Weiterbildung“ sowie um „Förderungen“. Riedl ist durch ihr Engagement in der WKO (Fachgruppen-Obfrau der Reisebüros in Niederösterreich) das Bindeglied zwischen Wirtschaftskammer und dem Verein.

Markus Martinek, Incoming-Manager bei Sato Tours in Wien wird – der Logik folgend - die Themenfelder „Incoming“ sowie „Nachwuchsarbeit“ bearbeiten. Martinek ist oft als Gastvortragender in Tourismusschulen tätig und entwickelt in Kooperation mit Reiseveranstaltern sowie weiteren Partnern einen Lehrgang an der HLF Krems. Der unter der Schirmherrschaft des ÖVT stehende Kurs soll anhand von praxisnahen Projekten den Studierenden die Vielfalt des Reisebüro-Berufs schmackhaft machen. Sylvia Marek, die Seele des Vereins, wird sich weiterhin um die Kommunikation mit den Mitgliedsbetrieben kümmern - mit einer in Kürze fertiggestellten neuen Website soll diese aber moderner und einfacher werden. Dazu fallen sämtliche Veranstaltungen wie zum Beispiel die Organisation der Ferienmesse-Teilnahme oder der Generalversammlung in ihre Verantwortung.

Spannende Vorträge und ein historischer Abend

In der Folge standen Firmenpräsentationen am Programm: S-E-T-T, Aviareps / Condor, Go Global, LMX Touristik und Europäische Reiseversicherungen brachten den TeilnehmerInnen ihre Neuigkeiten nahe (mehr dazu in der kommenden Print-Ausgabe). Als Keynote Speaker engagierte der ÖVT den erfahrenen Coach Harry Gruber, der in einem kurzweiligen Referat dem Stress den Kampf ansagte und Beispiele sowie Werkzeuge für den „Weg in die Ruhe“ lieferte.

Der lange und interessante Tag fand einen würdigen Abschluss: im spektakulären Flagship Store von Hertz Classics in Gumpoldskirchen. Neben Jutta und Udo Rienhoff, Franchise-Nehmer von Hertz in Österreich und Slowenien, empfingen die ÖVT-Mitglieder und -Gäste auch rund 20 legendäre Oldtimer, die allesamt zur Vermietung stehen. Zum exquisiten Ambiente passend, gab es köstliches Abendessen, Sekt aus dem Hause Ramberger und Wein aus der Region. (red)