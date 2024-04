Steiermark-Sommer mit vielen Neuheiten

Im Rahmen des Steiermark-Frühlings am Wiener Rathausplatz, der von 4. bis 7. April mit Rekordbesucherzahlen über die Bühne gegangen ist, präsentierte das Bundesland bei einem Pressegespräch die Hauptthemen für den Sommer 2024. „Die Steiermark ist touristisch weiter am Vormarsch“, betonte Michael Feiertag, Geschäftsführer Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH, „dank der guten Zusammenarbeit der steirischen Betriebe und Tourismusorganisationen.“ Weitreichende Investitionen und die größte (internationale) Imagekampagne bisher, etwa digitale Brandings bei Großveranstaltungen oder Steiermark-Straßenbahnen in Prag, Budapest, Warschau, Amsterdam und Wien, hätten ebenso dazu beigetragen. Manche Orte in der Steiermark seien immer noch Geheimtipps – „viele haben es sich verdient, dass das ‚geheim‘ gestrichen wird“, so der Tourismuschef.

Im Sommer 2023 wurden 7,8 Millionen Nächtigungen registriert. 2024 stehen mit dem Kulturhauptstadtjahr (Bad Aussee), Sportveranstaltungen wie der Formel 1 Grand Prix, der Moto GP und der AirPower sowie dem Jubiläum 950 Jahre Stift Admont große Events am Programm.

Die Saison-Highlights

Die elf „Erlebnisregionen“ der Steiermark legten in aller Kürze ihre Highlights im kommenden Sommer dar: