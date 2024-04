FTI-Infotour auf Mauritius

Insgesamt zehn österreichischen Reiseexperten der Restplatzbörse bot sich im März die Möglichkeit, sich live von dem Sehnsuchtsziel Mauritius zu überzeugen sowie die Vorzüge der Business Class von Turkish Airlines und die Vielfalt an Hotels auf Mauritius kennenzulernen. Vorort präsentierte die FTI Agentur My Holidays den TeilnehmerInnen außerdem ihr Angebot, wenn es darum geht Urlaubswünsche zu erfüllen. Begleitet wurde die Reisegruppe von Gürkan Taskiran, Head of District Sales & Key Account & CEE und Isa Sarac von Turkish Airlines.

Inforeise im tropischen Paradies

Auf dem Programm stand der Besuch zahlreicher Hotels - von Luxushäusern bis hin zu kleinen gemütliche Anlagen - die die jeweiligen Vorstellungen von unterschiedliche Zielgruppen erfüllen. Darunter das Veranda Grand Baie, das Zilwa Attitude, Veranda Paul et Virginie, das Lux Grand Baie, Trou aux Biches Hotel Beachcomber, Canonniers Beachcomber, The Ravenala Attitude bis zum Constance Belle Mare Plage.

Abgerundet wurde das Programm mit Ausflügen die unter anderem in das kleine Fischerdorf Cap Malheureux, nach Citadelle Fort und nach Grand Bay, wo sich der örtliche Basar und Kunsthandwerksläden befinden, führten. Das Highlight bildete dann eine ganztägige Katamaran Tour, die den TeilnehmerInnen sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. (red)