GTA Touristik: Wanderkreuzfahrt an Bord der MS Douro Spirit

Das beeindruckende Douro Tal, das älteste gesetzlich abgegrenzte Weinbaugebiet der Welt, zählt seit 2001 zum UNESCO-Weltkulturerbe und begeistert vor allem mit abwechslungsreichen Landschaften. Auf ca. 210 km schiffbarem Weg geht es an Bord der modernen MS Douro Spirit vorbei an den langsam ansteigenden, bewaldeten Hügelketten der Serras, den schroffen Felswänden und bizarren Kämmen - eine schier einzigartige Kulisse. Diese können die Gäste auf der neuen Wanderkreuzfahrt von GTA Touristik im September und Oktober hautnah erleben.

Durch das Tal des Portweins

Die Wanderkreuzfahrt verbindet den Komfort einer Flusskreuzfahrt mit aktiver Erkundung der Natur und Kultur in der Region im Norden Portugals. 5 geführte Wanderungen führen durch malerische Weinberge, Bergdörfer, Naturparks und mitten ins Herz des Portweinanbaugebietes. Der diplomierte Guide und Geograf Martin Weber führt die Gruppe durch die terrassierten Weinberge und gibt dabei Einblicke in die lokale Kultur und Geschichte. Die Wanderungen sind zwischen 7 und 12 km lang und mit moderaten Steigungen von maximal 400 hm.

Neben den aktiven, kulturellen und kulinarischen Erlebnissen bietet die Kreuzfahrt auch Möglichkeiten zur Entspannung und Erholung. Nach einem abenteuerlichen Tag lässt sich die einmalige Kulisse vom großzügigen Sonnendeck aus, am besten mit einem Gläschen Mateus Rosé in der Hand, weiter genießen! Auch für die spektakulären Schleusenpassagen eignet sich der Aufenthalt auf dem Sonnendeck besonders. An Bord der modernen, gemütlichen MS Douro Spirit bieten 63 Kabinen mit französischem Balkon eine komfortable Heimat auf Zeit. Besonders geschätzt werden außerdem die Köstlichkeiten der portugiesischen und spanischen Küche an Bord. Die geselligen Abende in der Bar mit Musik, Tanz und einem Portweingetränk tun ihr Übriges für eine wunderbare Reise.

Details zur Wanderkreuzfahrt:

Wanderkreuzfahrt durch das Tal des Portweins:

Termine: 30.09. – 07.10., 07.10. – 14.10.2024

8 Tage ab 1.968 EUR inkl. Wanderpaket

An-/Abreisepaket ab 400 EUR

Alle Infos dazu HIER

Für all jene Gäste, die anstatt der Wanderungen lieber noch ein paar Tage Kultur zur Reise hinzufügen möchten, eignet sich die Reise von 05. – 14.10. mit 3-tägigem Vorprogramm Santiago de Compostela.

Douro-Kreuzfahrt mit 3-tägigem Vorprogramm Santiago de Compostela

Termin: 05.10. – 14.10.2024

8 Tage ab 2.498 EUR inkl. Vorprogramm und Flüge

Alle Infos dazu HIER

Advertorial