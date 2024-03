Slowenien: Rekordjahr 2023 - Schwerpunkt Kunst & Kultur

Trotz globaler Herausforderungen verzeichnet Slowenien ein rasant wachsendes Tourismuswachstum. So ist Žana Marijan, Direktorin des Slowenischen Tourismusbüros in Wien, überzeugt, dass das Jahr 2023 einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des slowenischen Tourismus darstellte. Während einer Pressekonferenz Mitte März in Wien gab sie Zahlen, Fakten und strategische Schwerpunkte bekannt, die die nächsten Jahre prägen werden.

Zahlen & Fakten 2023

Nach Angaben des Statistischen Zentralamtes in Ljubljana wird 2023 als Rekordjahr in die Geschichte des slowenischen Tourismus‘ eingehen. Die Zahl der Ankünfte erreichte fast 6,2 Mio., wobei ein Großteil, nämlich 4,6 Mio., auf Gäste aus dem Ausland entfielen, was ein Plus von 18% gegenüber 2022 bedeutet. Gleichermaßen erfreulich waren die Ergebnisse bei den Übernachtungen: Von den 16,1 Mio. insgesamt entfielen 11,5 Mio. auf ausländische Gäste, was einer Steigerung von 15% gegenüber 2022 entspricht.

Österreich, Italien und Deutschland bleiben weiterhin die wichtigsten Auslandsmärkte, gefolgt von Tschechien, den Niederlanden, Kroatien, Ungarn, Frankreich, Polen und Großbritannien.

Was Österreich betrifft, so liegen die Ankünfte 2023 bei 399.364 Personen, was ein Plus von 10% im Vergleich zu 2022 bedeutet. Im gleichen Zeitraum wurden 977.901 Übernachtungen österreichischer Gäste registriert - das sind um 11% mehr als im Jahr 2022.

Kunst & Kultur als Schwerpunkt

Slowenien strebt danach, sich als nachhaltiges und modernes Reiseziel zu positionieren, das sich durch künstlerische Exzellenz, attraktive Festivals, kreative Köpfe und ein reiches kulturelles Erbe auszeichnet. Bis Ende 2025 werden daher insbesondere Kunst & Kultur einen herausragenden Platz in der Agenda der Slowenischen Tourismuszentrale einnehmen.

Ein besonderes Augenmerk bei den geplanten Projekte des kommenden Jahres wird dabei auf die Etablierung eines Tourismus-Datenportal und die Modernisierung bzw. Digitalisierung der nachhaltigen Tourismusinitiativen in Slowenien liegen.

Strategien & Konzepte

Passend zum Hauptthema „Kunst & Kultur” geht Slowenien im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit neue Wege. In den nächsten zwei Jahren sollen die künstlerische Produktion des Landes und das reiche kulturelle Erbe Sloweniens stärker im Fokus stehen, wobei die historischen Städte als übergeordnetes Thema fungieren werden. Die meisten von ihnen stehen unter Denkmalschutz und bieten außergewöhnliche Entdeckungen jenseits des Mainstreams.

Weiters sollen Kreativschaffende aus der Welt der Kunst eine Stimme bekommen und als Botschafter in Erscheinung treten. Dabei handelt es sich um prominente, international anerkannte slowenische KünstlerInnen und Kulturschaffende, die durch diese Art der Zusammenarbeit dazu beitragen werden, die Sichtbarkeit Sloweniens als Reiseziel für Kunst- und Kulturinteressierte zu erhöhen.

"Unser Erfolg bestätigt unsere Überzeugung, dass ein bewusster Umgang mit der Umwelt und der Fokus auf eine reiche Kulturlandschaft die Grundlage für einen erfolgreichen Tourismus bilden. Wir werden auch weiterhin engagiert daran arbeiten, Slowenien als attraktives Reiseziel für umweltbewusste und kulturinteressierte Reisende zu positionieren", so Žana Marijan.

Weitere Informationen zu Slowenien unter: www.slovenia.info/de (red)