Ferien-Messe Wien 2024: Positive Bilanz

Die Reiselust ist ungebrochen hoch. Pauschalreisen, aber auch Nachhaltigkeit und individuell auf die Interessen zugeschnittene Angebote sind nach wie vor stark nachgefragt - das hat die Ferien-Messe Wien zum Start in die Tourismussaison deutlich gemacht. Und auch wenn sich die Branche insgesamt zufrieden mit der Messe und den Besucherzahlen zeigt, wird sie 2025 wieder zum "alten" Termin im Jänner stattfinden.

Dazu sagte Mag. Susanne Kraus-Winkler, Staatssekretärin für Tourismus im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, zum Auftakt der Messe: „Die Ferien-Messe in Wien ist immer der Fixpunkt für den Start in die Tourismussaison des Sommers“. Um diesen Start rechtzeitig einzuläuten, wird die Ferien-Messe Wien 2025 demnach vom 16. bis zum 19. Jänner stattfinden. „Damit geht der Veranstalter auf den Wunsch der Branche ein und kehrt wieder zum angestammten Termin am Jahresanfang zurück”, freut sich Phillies Ramberger, Präsidentin des Österreichischen Vereins für Touristik. Als Partnerland wird sich Österreichs Nachbar Slowenien präsentieren.

Reiselust ist groß

Dass die Reiselust der ÖsterreicherInnen steigt, zeigte auch die von TUI Österreich zu Beginn der Ferien-Messe Wien vorgestellte YouGov-Studie zu den Reisetrends 2024. „Das Reisen zählt zu den Grundbedürfnissen der Menschen und wird als eine besondere Form von Glück gesehen. Wir sehen eine große Reiselust trotz der wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen. Man kann sagen, der Tourismus zeigt sich resistent gegenüber schwächelnder Konjunktur und weltweiter Krisen“, so Gottfried Math, Geschäftsführer bei TUI Österreich, zum Start der Ferien-Messe Wien.

Zu den Höhepunkten der diesjährigen Messe gehörten außerdem die Präsentationen von Reisezielen aus aller Welt, darunter exotische Destinationen wie Aserbaidschan oder die Philippinen, Ausflugsziele und Freizeitangebote für die ganze Familie in den österreichischen Bundesländern, Kreuzfahrten und vieles mehr.

Aussteller- und BesucherInnen Stimmen

Um auch die Stimmung der AusstellerInnen und BesucherInnen zur Ferien-Messe 2024 einzufangen hat tip-online.at am Nachmittag des zweiten Tages stichprobenweise nach einem ersten Resümee gefragt.

Hier ein paar selektierte Stimmen:

Aussteller-Stimmen:

Rumänien: "Wir waren schon länger nicht mehr auf der Ferien-Messe vertreten - zuletzt 2020 - und haben das Gefühl, die KundInnen haben uns vermisst. Das Interesse ist auf jeden Fall groß und gegenüber unserem letzten Mal spürbar gestiegen. Wir sind sehr zufrieden."

Aserbaidschan: "Es läuft auf jeden Fall sehr gut für uns. Das Interesse ist da und wir freuen uns was noch kommt, sind aber bisher sehr zufrieden."

Japan: "Der 1. Messetag war auf jeden Fall gut. Heute bisher auch aber man kann noch nicht sagen wie es sich entwickelt. Wir spüren aber auf jeden Fall das Interesse der BesucherInnen"

Moldawien: "Bisher läuft es sehr gut für uns. Das Interesse ist groß und aktuell würden wir auch sagen höher als 2023."

Mongolei: "Wir sind das erste Mal hier und sind sehr zufrieden bisher. Die BesucherInnen zeigen großes Interesse und es haben sich auch schon einige neue Kontakte für uns ergeben."

Malaysia: "Ja, das Interesse ist da - sonst wären wir nicht hier, wenn es sich nicht lohnen würde. Viele BesucherInnen kommen auch mit konkreten Fragen beispielsweise viele KreuzfahrerInnen die in eine Destination bereits 'reingeschnuppert' haben. Bei jungen BesucherInnen ist Kuala Lumpur sehr beliebt."

BesucherInnen-Stimmen:

Christa: "Ich komme ungefähr jedes zweite Jahr und finde die Messe auch heuer wieder sehr informativ, obwohl sie mir kleiner vorkommt. Gekommen bin ich vor allem für Infos zu Wander- und Aktivreisen."

Karin & Christian: "Wir sind jedes Jahr da und heuer vor allem für Infos zu unserer bevorstehenden Irlandreise. Da wir alle unsere Urlaube bereits im Dezember buchen macht der Zeitpunkt der Messe für uns insofern keinen Unterschied als dass wir uns hier nur noch weitere Informationen und Inspiration holen."

Elsana: "Ich bin jedes Jahr da und wie immer sehr zufrieden mit dem Angebot. Mein Ziel war es mich über Kuba und Barbados zu informieren - und das hab ich und auch noch einiges mehr"

Birgit & Gregor: "Wir sind wegen Infos für unseren Irland-Urlaub hier. Was wir uns anders vorgestellt haben ist dass wir dachten auch gleich eine Pauschalreise buchen zu können."

