Albanien Gastland der ITB Berlin 2025

„Albanien ist eine versteckte Perle des Mittelmeers, das ansonsten touristisch sehr erschlossen ist“, so Ministerin Mirela Kumbaro am Rande der Vertragsunterzeichnung. „Die Menschen sind auf der Suche nach neuen Destinationen und Erfahrungen. Albanien ist kein Klischee, sondern ein auf eine gewisse Art ein mystisches Land, ein kleines Land, wo Reisende neue Erfahrungen sammeln können.“

Es sind laut Kumbaro nicht nur das Meer und die Berge, die zusammen mit Flüssen und Wäldern Dreiviertel des Landes bedecken. Es sei „die albanische Seele“ und die Gastfreundschaft der Menschen, die den Reiz Albaniens ausmachen. Diese Einstellung sei nicht erst für die jüngste Tourismusära erfunden worden, sondern sei fest in der albanischen Kultur verankert. Zudem seien die touristischen Attraktionen in Albanien – Küste, Berge, Nationalpark, Wanderrouten, Bergdörfer et. - nicht weit voneinander entfernt.

Durchstarter 2023

Dass Albanien touristisch durchstartet, belegen auch aktuelle Zahlen. 10,1 Millionen ausländische Gäste haben im vergangenen Jahr Albanien besucht. Laut der Weltorganisation für Tourismus, UNWTO, verzeichnete Albanien in den ersten sieben Monaten 2023 das drittgrößten Tourismuswachstum weltweit und das größte Europas. Bereits eine Million internationale Touristen haben Albanien allein in diesem Jahr besucht, 50% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. (red)