Die Gewinner der TUI Global Hotel Awards

Am Vorabend der ITB Berlin fand eine Galaveranstaltung statt, bei der Hotelpartner für ihren außergewöhnlichen Service und ihre Qualität ausgezeichnet wurden. „Mit den TUI Global Hotel Awards möchten wir uns bei unseren geschätzten Hotelpartnern für ihr Engagement bedanken, mit dem sie unseren Gästen herausragende Erlebnisse bieten. Wir danken unseren Hotelpartnern für ihre Vorreiterrolle und gratulieren ihnen, dass sie zu den besten Hotels der Welt gehören", sagte Sebastian Ebel, CEO der TUI Group.

Bestes Hotel weltweit

Das Lindos Blu Luxury Hotel & Suites auf Rhodos wurde von den TUI Gästen aus allen Märkten zum wiederholten Mal zum besten Hotel weltweit gekürt. Erbaut wie ein Amphitheater am Hang mit Blick auf die Vlicha-Bucht ist das Fünf-Sterne Lindos Blu Luxury Hotel & Suites ein entspannter Rückzugsort. Das Resort nur für Erwachsene verfügt über eine Reihe von Terrassen, die zu einem Sandstrand hinunterführen, Villen und Maisonetten mit Privatpools, zwei Restaurants, eine Penthouse-Sonnenterrasse, Innen- und Außenpools und ein Spa.

Bestes Hotel Österreich, Deutschland, Schweiz

Die TUI Global Hotel Awards zeigen auch, dass Gäste aus verschiedenen Märkten unterschiedliche Hotelpräferenzen haben. Das beliebteste Hotel bei UrlauberInnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ist das Hotel Tigaiga in Puerto de la Cruz im Norden von Teneriffa. „Das Hotel Tigaiga aus Teneriffa ist seit Jahrzehnten ein Dauergast in unseren Hitlisten der beliebtesten Hotels. Familie Talg und ihr Team schaffen es mit ihrem wirklich persönlichen Service, ihre vielen Stammgäste Jahr für Jahr rundum glücklich zu machen. Sie haben nicht nur diese Auszeichnung, sondern auch einen großen Applaus verdient", sagte Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung, TUI Deutschland GmbH.

TUI Carbon Reduction Award

Der TUI Carbon Reduction Award zeichnet Hotels aus, die bedeutende Fortschritte bei der Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks gemacht haben. Der diesjährige Preisträger sei ein Musterbeispiel dafür, heißt es. Das TUI Blue Montafon habe ehrgeizige Schritte zur Emissionsreduktion unternommen: Über 80% des Stroms wird aus Wasserkraft gewonnen, das Hotel verzichtet auf Gas- und Ölheizungen, auch in der Küche, Busse und Firmenwagen sind elektrisch, und das Hotel setzt auf energieeffiziente LED-Beleuchtung. „Das erst 2020 erbaute TUI BLUE Montafon in den österreichischen Alpen ist der perfekte Ausgangspunkt für Aktivurlauber, Wintersportler und alle Bergfreunde", so Thomas Ellerbeck, Mitglied des TUI Group Executive Committee und Group Director Corporate & External Affairs & Chief Sustainability Officer.

TUI Special Recognition Award

Der TUI Special Recognition Award ist dem Unternehmen zufolge eine Hommage an diejenigen, die die Branche geprägt haben und über das Gewöhnliche hinausgegangen sind. Dazu zählt auch der diesjährige Preisträger, Fettah Tamince, Gründer und Vorsitzender von Rixos Hotels. „Fettah Tamince hat mit seinem Engagement nicht nur die Tourismusbranche in der Türkei maßgeblich beeinflusst, sondern sein Wirken erstreckt sich über Kontinente hinweg und wird von Reisenden weltweit gewürdigt", betonte Sebastian Ebel in seiner Laudatio. Durch die Schaffung von Arbeitsplätzen für die örtliche Bevölkerung und den bedeutenden Beitrag zum regionalen und nationalen Wirtschaftswachstum sei Rixos zu einem unverzichtbaren Tourismuspartner geworden. Fettah Tamince's neuestes Projekt ist Tersane Istanbul, ein umfangreiches städtisches Umgestaltungsprojekt, das die Metropole am Bosporus neu beleben, der Gemeinde neues Leben einhauchen und sie zu einem Reiseziel der Zukunft machen werde.

Bei der jährlichen Preisverleihung zeichnet TUI im Namen ihrer mehr als 19 Millionen Gäste weltweit die Hotels in ihrem Angebot aus, die im vergangenen Jahr herausragenden Service und Qualität geliefert haben. Die Preisträger werden aus einem Pool von 13.000 teilnahmeberechtigten Hotels ausgewählt, die direkte Verträge mit TUI haben. (red)