Kalifornien launcht „Ultimate Playground“ Plattform

Mit der Plattform „Ultimate Playground“ bietet Kalifornien BesucherInnen aus aller Welt eine Fülle von Abenteuern und Erlebnissen und die Möglichkeit, dem eigenen Spieltrieb zu folgen – sei es bei einer Wanderung, auf einem Roadtrip oder einfach beim Entspannen an einem Strand oder auf Weinproben. Ultimate Playground ist laut einer Mitteilung des Tourismusbüros die erste Markenweiterentwicklung für den Golden State seit mehr als einem Jahrzehnt.

„Kaliforniens verspielte Lebensart, gepaart mit der Vielfalt an Erlebnissen, schafft etwas, das kein anderes Reiseziel beanspruchen kann – Kalifornien ist der Ultimate Playground“, sagte Caroline Beteta, Präsidentin und CEO von Visit California. „Die Macht des Spielens ist wissenschaftlich bewiesen und die Mehrheit einer jeden Generation findet, dass sie nicht ausreichend Zeit hat, ihrem Spieltrieb zu folgen. Es wird Zeit, dass sich das ändert.“

Forschungen von Visit California und jahrzehntelange wissenschaftliche Arbeiten bieten demnach eine starke Grundlage für die neue spielerische Markenidentität. So stimmen laut einer Verbraucherforschung von Visit California mehr als 85% der Verbraucher in sechs globalen Märkten zu, dass es wichtig ist, mehr spielerische Lebensfreude in ihr Leben zu integrieren, und 43% sagten, dass „Urlaub die einzige Zeit ist, in der ich wirklich loslassen und Spaß haben kann“.

Das Spiel ist das Ziel

Das National Institute for Play (NIFP), gegründet 1989 zur Erforschung der wissenschaftlichen Theorie über Spielverhalten und dessen Implikationen, habe herausgefunden, dass das Spielen notwendig für ein gesundes, glückliches Leben sei. Eine neue Studie des NIFP, The Power of Play: Losing and Finding Ourselves through Everyday Play – erneuere diese Erkenntnisse aus jahrzehntelanger Forschung und liefere einen entscheidenden Handlungsappell. Die Studie ziehe auch eine direkte Verbindung zwischen dem Reisen und dem Spielen. „Die Absicht des Reisens wird routinemäßig als 'Freizeit' und 'Erholung' gerahmt – Erfahrungen, die dem Reisenden widerfahren", schreibt Co-Autor Scott G. Eberle. „Allerdings können Reisende die Gelegenheit für eine tiefere, rundere, aktivere, persönlichere und maßgeschneiderte Belohnung suchen: Das Spielen. Reisen gibt den Reisenden die Erlaubnis, auf ihre eigene Weise Spaß zu haben. Die Glücklichen werden feststellen, dass das Spiel selbst das Ziel ist."

Mit der Kampagne Ultimate Playground bietet die neue Landingpage auf VisitCalifornia.com ein Quiz für Reisende, um ihren eigenen „Play Style“ zu identifizieren und schlägt Besuchern Regionen und Aktivitäten innerhalb Kaliforniens vor, die zu jedem Stil passen. (red)