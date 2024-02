ITB Berlin 2024: Gastland Oman eröffnet mit spektakulärer Show

Bühne frei für Oman: Unter dem Motto „Beauty Has An Address“ steht die diesjährige Eröffnungsveranstaltung der ITB Berlin. Vertreten durch S.E. Salim bin Mohammed Al Mahrouqi, Minister für Kulturerbe und Tourismus des Sultanats Oman, präsentiert das Gastland am Vorabend des ersten Messetages, dem 4. März 2024, ab 18 Uhr eine beeindruckende Show auf der Bühne des CityCube Berlin. Die rund 3.000 geladenen Gäste, darunter zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Tourismus, erwarte "ein Streifzug durch die Schönheit und Vielfalt des Landes im Südosten der Arabischen Halbinsel".

Bühne frei für Oman

Das Publikum erwartet eine in drei Teile gegliederte Reise durch das Land: Der erste Akt visualisiere dabei die Schönheit Omans - einschließlich der Vielfalt der Natur, der Traditionen und Elemente des kulturellen Erbes des Sultanats. Der zweite Teil stellt den Fortschritt von Oman heraus, von der Modernisierung des Landes und der Bewahrung der kulturellen Identität bis hin zu Religion, Bildung, Menschenrechten und Kunst. Der dritte Akt trägt den Titel „Vision 2040“, in dem das Sultanat Oman neue Horizonte, die nachhaltige Entwicklung des Tourismus und die globale Positionierung des Landes präsentiert.

Neben diesen Darbietungen sorgen omanische SängerInnen und Folkloregruppen für ein abwechslungsreiches Programm, die vom Royal Oman Symphony Orchestra begleitet werden und alle Elemente der Show widerspiegeln, indem sie traditionelle omanische Bräuche und Melodien sowie internationale Musikstücke präsentieren.

Im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung lädt das Gastland dann zu einem Empfang in den CityCube Berlin ein, bei dem kulinarische Köstlichkeiten aus dem Sultanat Oman präsentiert werden.

