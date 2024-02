South African Tourism mit starkem Team auf der ITB 2024

Im Einklang mit dem diesjährigen Convention Motto „Pioneer the Transition in Travel & Tourism.Together“ tritt Südafrika auf der ITB Berlin mit vereinten Kräften auf und unterstreicht damit auch den Geist der Zusammenarbeit, der dazu geführt hat, dass die Branche im Jahr 2023 knapp 8,5 Mio. internationale Touristen begrüßen konnte. Mit seinem vielfältigen Angebot an einzigartigen touristischen Erlebnissen wie atemberaubenden Landschaften, Safaris, historischem und kulturellem Erbe sowie qualitätsgeprüften Unterkünften, ist Südafrika auch für die Zukunft gut aufgestellt, um noch mehr Reisende aus allen Teilen der Welt anzuziehen.

"Team South Africa" auf der ITB

„Wir gehen als "Team Südafrika" zur ITB 2024, ein Team, das eine Vielzahl von Produkten und Erfahrungen anbietet. Wir haben die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hinter uns gelassen und leisten Pionierarbeit, indem wir sicherstellen, dass wir unser außergewöhnliches Tourismusangebot präsentieren und Südafrikas Markenattraktivität tatsächlich verbessern und Reisende dazu inspirieren, Südafrika zu buchen und zu besuchen", sagt Nombulelo Guliwe, amtierende CEO von South African Tourism.

Zur südafrikanischen Delegation gehören 63 touristische Produkte und Dienstleistungen, darunter 15 kleine, mittlere und kleinste Unternehmen (SMEs) aus neun Provinzen, die das einzigartige und kulturell vielfältige südafrikanische Tourismusangebot repräsentieren.

Networking-Möglichkeiten nutzen

Teil des Engagements des "Team Südafrika" auf der ITB 2024 ist ein "Destination South Africa Showcase" in Form einer Podiumsdiskussion mit den Medien am ersten Messetag, 5. März. Im Anschluss daran wird es einen, speziell auf die südafrikanischen SMEs zugeschnittenen Workshop geben, um PartnerInnen ein Maximum an Vernetzungsmöglichkeiten zu bieten.

Während der gesamten Messe wird es auch Treffen mit bestehenden und neuen potenziellen Partnern geben, um sicherzustellen, dass Südafrika das Ziel der Wahl für Reisende aus verschiedenen Märkten ist. Um die Networking-Möglichkeiten weiter zu fördern, werden am Südafrika-Stand auch südafrikanische Weine angeboten.

„Als "Team Südafrika" gehen wir zur ITB, angetrieben von unserer Leidenschaft, unser Land zu vermarkten und die besten Partner zu finden, die uns bei unserem Wandel unterstützen und sicherstellen, dass wir unser Land als bestes Tourismusziel der Welt positionieren können", so Guliwe dazu.

ITB Standort: Das "Team Südafrika" ist von 5. bis 7. März 2024 in Halle 20 am Stand 201 zu finden.

Website: www.southafrica.net (red)