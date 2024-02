Dubai verzeichnet 2023 neues Rekordjahr

Wie aus den aktuellen Daten des Dubai Department of Economy and Tourism (DET) hervorgeht, begrüßte Dubai im Jahr 2023 mehr als 17,15 Mio. internationale Übernachtungsgäste. Dies entspricht einem Wachstum von 19,4% im Vergleich zu den 14,36 Mio. Besuchern im Jahr 2022 und übertrifft den bisherigen Rekord von 16,73 Mio. BesucherInnen aus dem Jahr 2019.

Details zu den Touristenzahlen:

Die benachbarten MENA-Staaten sorgten für 28% des Anteils der Reisenden - was die Attraktivität Dubais für BesucherInnen aus den umliegenden Märkten unterstreicht. Westeuropa und Südasien machten jeweils 19% und 18% der Ankünfte aus, während die osteuropäischen Staaten einen Anteil von 13% verzeichneten. Nord- und Südostasien, Nord- und Südamerika, Afrika und Australasien machten jeweils einstellige Prozentwerte der internationalen Ankünfte aus.

Dubai strebt weiteres Wachstum an

Issam Kazim, CEO der Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, sagt dazu: "Das umfangreiche Angebot und Dubais Ruf als sicheres Reiseziel wurden in mehreren globalen Vergleichen immer wieder bestätigt, was dazu führte, dass die Stadt bei den TripAdvisor Travellers' Choice Awards 2024 zum dritten Mal in Folge zur Nummer 1 der weltweiten Reiseziele gekürt wurde. Der anhaltende Erfolg wird das dauerhafte Vertrauen der Besucher in Dubai weiter stärken und das Ziel, die beste Stadt zum Besuchen, Leben und Arbeiten zu werden, weiter vorantreiben. Wir nutzen den signifikanten Schwung, der durch den großen Erfolg im Jahr 2023 entstanden ist, strategisch, um das Wachstum in allen Segmenten des Tourismus voranzutreiben und um ein einzigartiges Angebot zu präsentieren, das auf die unterschiedlichen Vorlieben und Budgets internationaler Reisender zugeschnitten ist."

Weitere Informationen zu Dubai unter: www.dubaitourism.gov.ae (red)