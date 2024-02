TUI-Geschenkideen zum Valentinstag

Mit den TUI Aktionscodes LOVE300 und LOVE150 können TUI-Gäste, insbesondere Paare, Frischverliebte sowie all jene, die ihre Beziehung an einem malerischen Ort vertiefen wollen, ab sofort in ausgwählten Hotels bis zu 300 EUR bei ihrer Wunschreise sparen. Zudem bieten die weltweiten Erlebnisse von TUI experiences besondere Momente voller Romantik, Abenteuer und Zeit zu zweit.

Entspannungsurlaub zum attraktiven Preis

Die Aktionscodes gelten für Pauschalreisen- und Hotel only-Buchungen noch bis 15. Februar für den Reisezeitraum 1. April bis 30. September 2024 in über 430 beliebten Hotels in ausgewählten Destinationen – von Österreich über das Mittelmeer und den Atlantik bis hin zur Fernstrecke, wie etwa für Mexiko, Thailand, Tansania oder die Karibik. Auch in vielen der TUI-Hotelmarken und Clubs wie RIU, TUI Magic Life, Robinson, TUI Blue und TUI Kids Clubs ist der Valentinstags Aktionscode LOVE300 einlösbar. Die Aktion gilt bei Buchung einer Pauschalreise ab drei Nächten. Zudem können TUI-Gäste mit dem Aktionscode LOVE150 bei einer Hotel only-Buchung bis 15. Februar bis zu 150 EUR sparen. Dank noch bis Ende Februar geltende Frühbucherangebote sparen Reisende zusätzlich bei vielen Reisezielen, wie etwa Ägypten, Griechenland, Spanien, Kapverden und Deutschland bis zu 40%. Wer sich noch nicht für eine bestimmte Reise entschließen möchte, kann seinen Lieblingsmenschen mit einem TUI-Reisegutschein überraschen.

Besondere Erlebnisse

Gäste, die auf der Suche nach einem besonderen Erlebnis sind oder gerne mehr Zeit zu zweit verbringen möchten, werden bei den Erlebnissen von TUI experiences fündig: In Österreich können TUI Gäste zum Beispiel mit einem elektrischen Oldtimer die Weltstadt Wien entdecken (ab 85 EUR), bei einem Tandemflug die einzigartige Tiroler Bergwelt von oben bewundern (ab 125 EUR pro Person)oder in Salzburg eine Oper von Wolfgang Amadeus inklusive Dinner mit Rezepten aus dem 18. Jahrhundert genießen (ab 89 EUR pro Person).

Preisbeispiele: