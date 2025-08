Celebrity Cruises: Erste Reisen für 2027/28 buchbar

Celebrity Cruises hat erste Kreuzfahrten für die Saison 2027/28 zur Buchung freigegeben. Insgesamt stehen 175 Routen in Europa, Alaska, Hawaii, Australien, Japan, Kanada, Neuengland und Bermuda zur Auswahl – mit zahlreichen neuen Häfen, längeren Liegezeiten und über 60 Overnight Stays in attraktiven Destinationen.

In Europa setzt die Reederei auf acht Schiffe, darunter drei der Edge-Klasse – Celebrity Xcel, Celebrity Ascent und Celebrity Apex. Neu sind auch ganzjährige Europa-Kreuzfahrten mit der Celebrity Infinity, die im Sommer ab Athen und im Winter ab Barcelona unterwegs sein wird.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf verlängerten Aufenthalten: Auf 115 Reisetagen werden die Schiffe mindestens zwölf Stunden oder länger im Hafen liegen. Übernachtungen sind unter anderem in Barcelona, Athen, Reykjavik, Quebec, Tokio, Kyoto oder Cairns vorgesehen.

Japan, Alaska, Südsee & mehr

Neben Europa präsentiert Celebrity Cruises ein erweitertes Angebot in Asien, Nordamerika und dem Pazifikraum. Die Celebrity Millennium wird erneut ab Tokio unterwegs sein und unter anderem zu Festivals wie dem Gion-Matsuri in Kyoto oder dem Nebuta-Fest in Aomori führen. In Alaska und Hawaii sind gleich drei Schiffe im Einsatz, darunter die Celebrity Edge. Gäste können ihre Reisen dort mit mehrtägigen Landprogrammen kombinieren.

Auch Australien, Neuseeland und die Südsee sind mit 33 angelaufenen Zielen vertreten. Die Celebrity Edge und die modernisierte Celebrity Solstice bieten hier Kreuzfahrten zu Naturhighlights wie dem Great Barrier Reef, Kangaroo Island oder Neuseelands Weinanbaugebieten – inklusive Overnight Stays in Cairns und Adelaide.

Buchungsstart in drei Etappen

Bereits buchbar sind Kreuzfahrten in Europa, Japan, Kanada, Neuengland, Bermuda sowie ausgewählte Transatlantik-Routen. Alaska- und Hawaii-Reisen folgen am 9. September 2025, Australien, Neuseeland und die Südsee am 30. September 2025.

Weitere Informationen unter: www.celebritycruises.de (red)