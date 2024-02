Qatar Airways: Fünf Stopover-Programme

Qatar Airways habe es sich zum Ziel gesetzt, Doha zu einem unverzichtbaren Stopover-Ziel zu machen, das einzigartige Reiseerlebnisse bietet. Die Stopover-Pakete von Discover Qatar würden fünf aufregende Optionen für Reisende bieten, die ihre Reise über das Streckennetz von Qatar Airways mit mehr als 170 Destinationen beginnen, so die Airline im Zuge einer Pressekonferenz vor ReisejournalstInnen in Qatar.

Die Pakete gliedern sich in

Standard : Auswahl an 4-Sterne-Hotels

: Auswahl an 4-Sterne-Hotels Premium : Auswahl an 5-Sterne-Hotels

: Auswahl an 5-Sterne-Hotels Premium mit Strandzugang : Auswahl an 5-Sterne-Hotels mit Zugang zum Doha Sands Beach, West Bay

: Auswahl an 5-Sterne-Hotels mit Zugang zum Doha Sands Beach, West Bay Luxury : Auswahl an 5-Sterne-Luxushotels mit Frühstück

: Auswahl an 5-Sterne-Luxushotels mit Frühstück All-Inclusive Beach: Auswahl an 5-Sterne-Hotels mit Frühstück und All-Inclusive-Strandzugang zum Doha Sands Beach, West Bay

Alle Stopover-Pakete beinhalten 24 Check-in-Schalter und können mit zusätzlichen Optionen wie Flughafen-Assistenz, Transfers und einer Reihe von Touren und Erlebnissen wie Stadt- und Wüstentouren ergänzt werden.

Neue Strecke nach Hamburg

Auf der Pressekonferenz präsentierte Qatar Airways die Erweiterung des Streckennetzes, den Sommerflugplan und spannende Destinationen für Kurz- und Langzeitaufenthalte. Die Wiederaufnahme der Verbindung nach Venedig und die neue Route nach Hamburg würden den Zustrom internationaler Reisender zum besten Flughafen des Nahen Ostens, dem Hamad International Airport, erhöhen. Dies biete Transitpassagieren die Möglichkeit, Doha mit den Stopover-Angeboten von DQ als Zwischenstopp zu nutzen, hieß es auf der Veranstaltung. „Unsere Netzwerkerweiterung 2024 bietet einen sehr aufregenden Sommerflugplan, der unsere Wiederaufnahme von Venedig und unsere neue Route nach Hamburg sowie erhöhte Frequenzen auf verschiedenen internationalen Strecken umfasst. Unser Ziel ist es, unvergessliche Reiseerlebnisse zu schaffen, die sowohl die Reisezeit als auch das Flughafenerlebnis selbst verändern. Mit Blick auf die Zukunft bin ich zuversichtlich, dass sich Qatar zum beliebtesten Stopover-Ziel der Welt entwickeln wird“, so der erst vor wenigen Monaten ernannte Qatar Airways Group Chief Executive, Engr. Badr Mohammed Al-Meer.

Wertvolle Ergänzung

S.E. Saad Bin Ali Al Kharji, Chairman von Qatar Tourism, sagte auf der Pressekonferenz: „Das 'Stopover in Qatar'-Angebot steht für die Kontinuität der Zusammenarbeit zwischen Qatar Tourism und Qatar Airways und bietet Reisenden die Möglichkeit, ihr Reiseziel zu erweitern und dieses bemerkenswerte Land zu erkunden. In Anerkennung des Reichtums und der Vielfalt des Tourismus in Qatar glauben wir, dass das 'Stopover in Qatar'-Paket für Reisende mit begrenzter Zeit sehr wertvoll sein wird.“ (red)