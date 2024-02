Sommerurlaub ab Flughafen Linz

Das Portfolio ab Airport Linz wurde für kommenden Sommer um ein paar spannende Ziele auf 23 pro Woche erweitert. Zu den Klassikern zählt seit Jahren Kreta - mit fünf wöchentlichen Abflügen lässt sich die Aufenthaltsdauer flexibel gestalten. Im Beliebtheitsranking weit oben ist auch Hurghada mit drei Flügen pro Woche. Das Urlaubsparadies am Roten Meer lockt ganzjährig Taucher und Familien mit farbenprächtiger Unterwasserwelt und weitläufigen Hotelanlagen mit All-Inclusive-Angeboten. Einen fixen Platz insbesondere bei Familien hat auch Antalya an der türkischen Riviera (vier Mal pro Woche). Rhodos (drei Mal wöchentlich) und Kos in der südöstlichen Ägäis sind vor allem bei Pauschalurlaubern beliebt.

Die Baleareninsel Mallorca mit ihren Buchten, schönen Landschaften und einem intensiven Nachtleben wird zwei Mal pro Woche ab Oberösterreich angeflogen. Burgas, am Schwarzen Meer in Bulgarien, empfiehlt sich mit den breiten und weitläufigen Sandstränden sowie Naturschutzgebieten Familien und Naturbegeisterten.

Bekannte und unbekannte Insel-Perlen

Unter den kleinen, feinen Inseln, die ab Linz angeflogen werden, ist Brac die bekannteste. Die kroatische Insel ist vor allem durch den einzigartigen Strand am Goldenen Horn vielen ein Begriff. Seit dem Vorjahr können Urlauber auch direkt ab Linz nach Kefalonia fliegen. Die Insel im Ionischen Meer bietet traumhafte Buchten und Strände, so zählt Myrthos Beach wohl zu den schönsten Griechenlands. Zwei weitere Perlen im Ionischen Meer sind neu ab Linz im Angebot. Über den Flughafen Aktion (vormals Preveza) geht es nach Lefkas und Epirus. Die Strände und die Steilküste von Lefkas begeistern viele Griechenland-Fans. Am Festland in der Provinz Epirus locken neben naturbelassenen Stränden auch geschichtsträchtige Stätten wie die Metéora-Klöster und Landschaften wie die Vikos-Schlucht.

Ein weiteres Juwel in der Ägäis mit seinen vielen Stränden ist Skiathos, heuer auch erstmalig ab Linz. Nicht umsonst wurde Skiathos, gemeinsam mit der benachbarten Insel Skopelos, als Drehort für den Film „Mamma Mia“ ausgewählt. Mit einer kurzen Fährüberfahrt erreicht man auch die Schwesterninsel Alonissos und die Halbinsel Pilion im östlichen Teil Griechenlands. (red)