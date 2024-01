Bentour Reisen: Auszeichnung für langjährige MitarbeiterInnen

Als Zeichen der Anerkennung hat der Reiseveranstalter seine langjährigen MitarbeiterInnen gestern Abend im Rahmen eines Abendevents in den Mittelpunkt gestellt.

Insgesamt 11 treue Angestellte aus Zürich, die dem Unternehmen seit mindestens zehn Jahren angehören, wurden bei dem Event gestern Abend mit einer besonderen Ehrung bedacht: Sie erhielten als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung jeweils eine Goldmünze.

„Die Goldmünzen sind mehr als nur ein Geschenk - sie sind ein Symbol unserer tiefen Dankbarkeit und Anerkennung für die Hingabe und Loyalität unserer Mitarbeiter“, so Deniz Ugur, CEO von Bentour Reisen. „Ihr Engagement und ihre Treue sind das Herzstück unseres Erfolgs. Gemeinsam haben wir in den letzten Jahrzehnten die verschiedensten Herausforderungen gemeistert und sind zusammen erfolgreich gewachsen. Wir sind stolz darauf, dass sie Teil unserer Reise sind, und es ist uns eine Ehre, diesen Meilenstein gemeinsam mit ihnen zu feiern.“

Wertschätzung des Teams

Die Auszeichnung war nicht nur eine Anerkennung für die langjährigen Dienste der MitarbeiterInnen, sondern auch ein Ausdruck der starken Unternehmenskultur bei Bentour Reisen, die auf Respekt, Anerkennung und einer gemeinsamen Vision basiert.

In den kommenden Tagen folgt die Auszeichnung der MitarbeiterInnen, die in den verschiedenen Dependancen des Veranstalters in der Türkei, Deutschland und Holland arbeiten.

Foto: Die ausgezeichneten MitarbeiterInnen:

Obere Reihe; Jasmin Fink, Montserrat Vivas, Kaan Karaosmanoglu, CEO Deniz Ugur, Isin Körtel, Anita Steinmacher-Ugur, Gründer und Verwaltungsratspräsident Kadir Ugur, Janet Laas, Fatma Ercoban, Bahar Hür. In der Hocke: Christian Hauk, Dieter Reiser und Mehmet Ali Buyruk. ­(red)