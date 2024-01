FTI-Markenbotschafter gewinnt Skirennen in Kitzbühel & Schladming

Seit der Wintersaison 2021/22 fährt der deutsche Slalom Spezialist Linus Straßer mit dem FTI Logo am Helm und zeigt kontinuierlich Spitzenleistungen. Jetzt konnte er innerhalb weniger Tage die legendären Rennen in Kitzbühel und das Nightrace in Schladming für sich entscheiden.

Linus Straßer zur Partnerschaft mit dem Reiseveranstalter: „Es fällt mir leicht, mich mit einem Unternehmen zu identifizieren, das wie ich seine Wurzeln in München hat, sich aber auf der ganzen Welt zuhause fühlt.“

FTI Österreich vor Ort

Unter den Zuschauern in Schladming befanden sich auch seine Fans aus der FTI Familie, Doris Oberkanins, CMO, FTI Österreich und Dominik Schneeberger, verantwortlich Flug- und Produktkoordination, FTI Österreich sowie Richard Reindl, FTI Group, Director Sales & Marketing. „Linus Straßer ist ein großartiger Sportler und echter Sympathieträger. Wir Österreicher sehen natürlich gerne unsere Landsleute gewinnen, aber Linus war einfach unschlagbar und man hat gesehen, wie sehr sich alle mit ihm freuen“, meinte Oberkanins.

Jede Woche ein neuer Deal

Als Markenbotschafter präsentiert der Skirennläufer auch jede Woche die neuesten "FTI Travel Tuesday Angebote" - ganz aktuell mit den besten Schnäppchen in der Türkei.

Nähere Infos unter: www.fti.at (red)