Kneissl Touristik: Schulungsoffensive erreicht mehr als 100 Agents

Die teilnehmenden ReisespezialistInnen erwarteten wieder exklusive, konzentrierte und produktiven „Reisetag“ inklusive inspirierenden Videos und spannenden Vorträgen. Die vier Schulungstage in Wien, Linz, Klagenfurt und Graz im Dezember 2023 und Jänner 2024 erreichten so insgesamt mehr als 100 Reise-ExpertInnen aus Reisebüros in Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Kärnten und Steiermark.

Vorträge, Videos & Networking

Elisabeth Kneissl-Neumayer, Agentur-Betreuerin Simone Hartl und Mag. Sabine Schaller präsentierten als eingespieltes Schulungsteam die Kneissl- Jahreskataloge 2024 und ausgewählte Reisen aus den Bereichen Nordland, Europa, Fernreisen. Darüber hinaus wurden den TeilnehmerInnen inspirierenden Vorträge von der Geschäftsführerin sowie anschauliche Filme zu Kneissl-Reisen von Claudius Rajchl geboten. Intensive Diskussionen und der gemeinsame Erfahrungsaustausch sowie die Bewirtung in den unterschiedlichsten Seminarlocations rundeten die Reisetage ab.

Nähere Infos zu Kneissl Touristik unter: www.kneissltouristik.at (red)