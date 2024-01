Burgenland: Den Jahresbeginn bewusst genießen

Mehr Bewegung, den Fokus auf das eigene Wohlbefinden richten und bewusster leben - Viele starten das neue Jahr mit diesen Vorsätzen. Im Burgenland stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung um diese auch umzusetzen. Das UNESCO-Welterbe Neusiedler See, Burgen, Schlösser und Museen und eindrucksvolle Naturlandschaften warten darauf entdeckt zu werden.

So finden Sportbegeisterte und Familien zahlreiche Möglichkeiten um die Natur zu genießen und zu erkunden. Wer eine ganz entspannte Auszeit braucht, dem steht die " Kraft des Thermalwassers" an gleich mehrere Standorte - jeweils spezialisiert auf unterschiedliche Zielgruppen - zur Verfügung. Und genauso vielseitig die pannonische Landschaft, so abwechslungsreich und facettenreich ist auch das kulinarische Angebot.

Ein weiterer Bonus: Wer in einer Burgenland Card Partner-Unterkunft nächtigt, erhält automatisch die Bonus-Karte, die Gästen viele beliebte Attraktionen, Gratis-Leistungen, Ermäßigungen und günstige Angebote bietet.

Zu Fuß durch den Winter

Wie man der Trägheit im Winter am besten entkommt? Mit einer sanften Wanderung durch beeindruckende aber beschauliche Naturlandschaften. Im Burgenland finden sich unzählige Routen, die auch in dieser Jahreszeit ihre Besonderheiten zeigen.

Für die ganze Familie:

Von geraden Wegen in der Ebene bis zu sanften Hügeln. Die Wege im Burgenland laden alle zum Wandern ein. Auch die Familie findet hier die perfekte Route. Mehr Infos: www.burgenland.info/erleben/sportlich-aktiv/zu-fuss/wandern

Burgenlands erster Weitwanderweg:

Der Bernstein Trail bietet mannigfaltige Möglichkeiten, um das Burgenland in seinen einzigartigen Facetten zu erleben. Hervorragende Produkte aus Küche und Keller, erwarten Gäste ebenso wie sanft hügelige Landschaften und malerische Orte. Mehr Infos: www.burgenland.info/erleben/sportlich-aktiv/zu-fuss/wandern/bernstein-trail

Grenzüberschreitende Wanderung:

In sechs oder sieben Tagesetappen verbindet der Weitwanderweg Alpannonia die östlichen Ausläufer der Alpen mit der Pannonischen Ebene. Start ist am UNESCO Weltkulturerbe-Ort Semmering. Mehr Infos: www.burgenland.info/erleben/sportlich-aktiv/zu-fuss/wandern/alpannonia

Die Kraft des Thermalwassers

Reines, mineralstoffhaltiges Thermalwasser wird nicht ohne Grund auch das "blaue Gold aus der Tiefe" genannt, denn es ist eine wahre Wohltat für Körper und Seele. Im Burgenland weiß man das Naturheilvorkommen bestens zu nutzen, und macht es für jede Altersgruppe zu einem wohltuenden Erlebnis, das noch lange nachwirkt. An gleich fünf Standorten sprudelt Thermalwasser aus den unterschiedlichsten Tiefen an die Oberfläche.

Thermen im Burgenland

Thermenresort Loipersdorf

Sonnentherme Lutzmansburg

AVITA Therme Bad Tatzmannsdorf

St. Martins Thermen & Lodge

Reiters Resort Thermalbad

Kulinarische Genüsse

So vielseitig die pannonische Landschaft, so abwechslungsreich und facettenreich ist auch das kulinarische Angebot. Jede Region bringt dabei ihre eigenen charakterstarken Produkte auf den Tisch. Das Burgenland ist ein Land zum Verkosten, Entdecken und Genießen. Mehr Infos: www.burgenland.info/burgenlaendische-gustostuecke

Vorteile der Burgenland Card

Gäste, die in einer Burgenland Card-Partnerunterkunft nächtigen, bekommen automatisch die kostenlose Vorteilskarte. Im Jänner beispielsweise inkludiert: gratis Eislaufen auf der Kunsteisbahn Eisenstadt; am Eislaufplatz Mattersburg sowie auf der Kunsteisbahn Pinkafeld.

Die Vorteilswelt der Burgenland Card erweitert sich ständig. HIER der Link zur Vorteilswelt der Burgenland Card für die Saison vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024.

Weitere Informationen unter: www.burgenland.info (red)