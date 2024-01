Florida Keys & Key West: Besucher-Pass für nachhaltige Erlebnisse

Der digitale Pass lässt sich einfach herunterladen, die Installation einer App ist dazu nicht notwendig. Einmal angemeldet befindet sich der Pass auf dem Smartphone und bietet eine Sammlung an fast 50 teilweise kostenlosen oder rabattierten Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen von Key Largo bis Key West. Dazu gehören beispielsweise Kajaktouren in den Mangroven im Hinterland der Inselkette, das Erkunden von Schutzgebieten und State Parks, Teilnahme an Korallenaufzuchtprogrammen oder Angel-, Tauch- und Schnorchel-Exkursionen in den Gewässern rund um die über 200 Koralleninseln. Weitere Ausflugsziele folgen noch dieses Jahr.

Nachhaltige Erlebnisse auf einen Blick

Die sorgfältig ausgewählten Aktivitäten sollen dabei nicht nur ein tiefgründiges Verständnis für die einzigartige Flora und Fauna der Region fördern, sondern setzten auch ein starkes Zeichen für das Engagement der Florida Keys in Sachen Naturschutz sowie bei der Förderung nachhaltiger Tourismuspraktiken.

Eco-Experience Trail Pass: Interessierte können den Pass online unter www.fla-keys.com/experience/ kostenlos downloaden und sich auf unvergessliche Naturerlebnisse auf den Florida Keys freuen und gleichzeitig zum Schutz und zur Erhaltung dieser kostbaren Naturreservate beitragen. (red)