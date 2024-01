TUI: neuer Partner Wizz Air

Von Anfang Februar bis Ende März 2024 bietet der Veranstalter seinen Gästen ab Wien fünf neue Flugverbindungen in zwei Sonnenziele an: Drei Mal wöchentlich geht es nach Teneriffa und zwei Mal pro Woche nach Funchal, Madeira. Die erste Wizz Air Maschine startet am 1. Februar auf die Insel Madeira, ab 3. Februar geht es nach Teneriffa. Die Kooperation mit Wizz Air soll im kommenden Sommer fortgeführt und ausgebaut werden, wie es in einer Mitteilung heißt.

Teneriffa und Madeira

Ab 3. Februar geht es für TUI Gäste mit Wizz Air jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag in etwa fünfeinhalb Flugstunden ab Wien auf die Kanareninsel Teneriffa. Jeden Donnerstag und Sonntag fliegt Wizz Air TUI Reisende ab 1. Februar nach Funchal: Mit einer Flugzeit von rund fünf Stunden geht es auf die portugiesische Insel Madeira.

Die Flugverbindungen werden seitens Wizz Air mit dem Airbus A321neo geflogen. Für den besonderen Komfort steht TUI Reisenden auf den Wizz Air Flügen nach Teneriffa und Madeira die kostenfreie Mitnahme von einem Handgepäckstück bis 10 Kilo sowie einem Aufgabegepäck bis 20 Kilo zur Verfügung. Der Check-In am Airport ist für TUI Gäste ebenfalls kostenlos.

Die Flüge ergänzen somit das Portfolio mit Austrian Airlines ab Wien, deren Flugverbindungen TUI Gäste bereits den ganzen Winter jeden Donnerstag, Samstag und Sonntag nach Teneriffa, sowie ab 4. Februar immer sonntags nach Madeira bringen.

Frühlingshafte Temperaturen

Teneriffa und Madeira bieten dank ihrer geografischen Lage und milden Temperaturen auch im Winter optimale Bedingungen für einen Wanderurlaub, einen Surf- oder Relaxurlaub. TUI Gästen stehen auf Madeira über 130 Hotels zur Auswahl - darunter auch einige der beliebten TUI Hotelmarken, wie etwa das Riu Madeira oder das TUI Blue Madeira Gardens. Auf Teneriffa können Reisende ihre Lieblingsunterkunft unter 300 Hotels und Resorts wählen, zum Beispiel das beliebte Familienhotel TUI Kids Club Park Club Europa oder Adults-only Unterkünfte wie das Riu Arecas an der Costa Adeje.

Über TUI experiences können Abenteuerlustige auf Madeira rund 75 Erlebnisse und Ausflüge buchen. Besonders beliebt ist der nachhaltig zertifizierte Green & Fair Ausflug „Madeiras dramatische Westküste“ oder die Green & Fair Bootstour auf der „Living Sea“ zur Südküste der Insel. Auf Teneriffa können TUI Gäste bei 170 Erlebnissen und Ausflügen das Eiland entdecken und erkunden. Bei der exklusiven und nachhaltig zertifizierten National Geographic Day Tour „Die Flora von Teneriffa und das Kulturerbe der Ureinwohner“ werden Interessierte von einem erfahrenen Einheimischen durch das Herz der Naturwunder Teneriffas geführt und erfahren Wissenswertes über die Geschichte und Archäologie der Insel. (red)