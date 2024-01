TUI Das Reisebüro: Exklusivtour nach Asien

Am 20. November ging es in Begleitung von Kathrin Stecher, TUI Eigenvertrieb Services, sowie Jennyfer Wu, Eva Air Representative, mit Eva Air ab Wien für einen Sightseeing-Tag nach Taipeh. Die Besichtigungstour in Taiwans Hauptstadt sowie das köstliche Abendessen im Restaurant Din Tai Fung, in einem der höchsten Wolkenkratzer der Welt, wurde von Taiwan Tourismus gesponsert.

Grünes Bali

Am nächsten Morgen flogen die Agents von Taipeh auf die indonesische Urlaubsinsel Bali und checkten im Hotel Griya Santrian im Südosten der Insel ein. In den folgenden Tagen stand neben Hotelbesichtigungen Sightseeing-Touren und das Kennenlernen von Land und Leuten auf dem Programm. Die leuchtenden Grüntöne der Reisfelder sowie die balinesische Gastfreundschaft in den Restaurants, Shops und Hotels haben die Agents bei dieser Seminarreise besonders beeindruckt. Nach ereignisreichen Tagen ging es am 29. November nachmittags mit Eva Air für die TUI Reiseprofis von Bali über Taipeh wieder zurück nach Wien. (red)