Niederösterreich-CARD als Last Minute-Geschenk

„Wer spät noch auf der Suche nach passenden Geschenken ist, ist mit der Niederösterreich-CARD bestens bedient. Die praktische Karte ist weit mehr als nur ein Geschenk für einen Moment, sie verspricht ein ganzes Jahr lang unvergessliche Augenblicke der Freude", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. So lassen sich mit der Ausflugskarte, die es - sowohl in digitaler als auch analoger Form gibt - auch in der neuen Saison wieder rund 350 Ziele bei freiem Eintritt erkunden.

CARD-Aktivitäten 2024

Unabhängig von persönlichen Präferenzen – sei es Sport, Action, Wellness, Kunst und Kultur oder Tier-, Garten- und Naturerlebnisse – die CARD verspricht ihren BesitzerInnen eine große Auswahl an Erlebnissen. Um bei dem vielfältigen Angebot nicht den Überblick zu verlieren, hat die Niederösterreich-CARD vier Online-Rubriken erstellt:

„Spielerisches Lernen“… beim Brot backen im Haubiversum und im Museum Niederösterreich sind Familien mit Kindern auch bei Schlechtwetter bestens aufgehoben. Tipp: das 5-Elemente-Museum in Waidhofen an der Ybbs. Feuer, Wasser, Erde, Holz und Metall sind vor Ort die führenden Themenbereiche, die durch das Museum begleiten.

„Sportliches Auspowern“… am Kunsteislaufplatz Herzogenburg, bei lässigen Sprüngen im Flip Lab, beim NXP-Bowling oder Bouldern in der Kletteranlage Klosterneuburg können sich CARD-Inhaber nach Belieben austoben.

„Tierischer Spaß“… diesen versprechen unter anderem der Naturpark Hohe Wand sowie der Tierpark Stadt Haag, der rund 70 Tierarten und über 700 Tiere beheimatet. Einen exotischen Ausflug mit Qualitätsgarantie bietet der Reptilien Zoo Forchtenstein.

„Wellness für Groß und Klein“… die Aquacity St. Pölten, die Sole Felsen Welt, das Happyland Klosterneuburg und viele weitere Ausflugsziele sorgen in Niederösterreich auch in den Weihnachtsferien für reichlich Entertainment und wohlverdiente Entspannungsmomente.

Mehr Ausflugstipps unter: www.niederoesterreich-card.at

Weihnachtsaktion 12+3

Wer noch heuer bis zum 31.12.2023 eine Niederösterreich-CARD kauft, kann die Weihnachtsaktion nützen: Damit gibt es 12+3 Monate Ausflugsspaß zum Preis von 69 EUR für Erwachsene (Jugendliche 6-16 J. 36 EUR / Kinder kommen kostenlos mit).

„Die CARD rentiert sich nach wenigen Nutzungen, durchschnittlich wird sie mehr als sieben Mal pro Saison verwendet. Mit unserer 12+3-Weihnachtsaktion kann man nicht nur mehr erleben, sondern auch noch mehr sparen. Es ist erfreulich zu beobachten, dass immer mehr CARD-Nutzer ihre Ausflüge mit einer Übernachtung verknüpfen. Dies steht im Einklang mit dem Ziel der Tourismusstrategie des Landes, aus Tagesausflüglern Übernachtungsgäste zu machen“, betont Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Die Niederösterreich-CARD ist bei ausgewählten Ausflugszielen, Trafiken, Raiffeisenbanken, unter der Hotline 01/ 535 05 05 sowie im Online-Shop der Niederösterreich-CARD erhältlich. Noch schneller und bequemer geht es als digitale CARD in der NÖ-CARD-App oder als Print@Home-Gutschein.

Nähere Informationen unter: www.niederoesterreich-card.at (red)