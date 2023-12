Aruba präsentiert Eventkalender 2024

Auch auf Aruba startet das Jahr mit einem atemberaubenden Feuerwerk - begleitet von traditioneller Musik und den charmanten „Dande“-Gruppen, die Segenswünsche für Wohlstand in der Gemeinschaft verbreiten. Dies ist nur der Auftakt zu einem Jahr voller kultureller Höhepunkte und unvergesslicher Erlebnisse.

Nationale Feste im Jänner & März

Zu Beginn des neuen Jahres gedenkt Aruba seinem bedeutendsten politischen Führer, Gilberto Francois „Betico“ Croes, anlässlich seines Geburtstags am 25. Jänner. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Erlangung des „Status Aparte“ für Aruba im Königreich der Niederlande im Jahr 1986. Seitdem ist Aruba ein autonomes Mitglied des Königreichs. Der Betico Cores Day ist ein offizieller Feiertag und bietet vielfältige kulturelle und sportliche Veranstaltungen an verschiedenen Orten auf der Insel. Auch am National Flag & Anthem Day (18. März) zelebriert die Insel stolz den erreichten Status Aparte.

Karneval auf Aruba

Ebenfalls zu Jahresbeginn wird auf Aruba die größte Party des Jahres eingeläutet – der Karneval. Im Jahr 2024 feiert Aruba bereits die 70. Ausgabe dieses grandiosen Festivals. Ein erstes Highlight der Feierlichkeiten ist die Lighting Parade in Oranjestad am 3. Februar. Tausende winziger Lichter sind in Kostüme, Straßenstücke und Festwagen eingebettet, was die ohnehin atemberaubende und kreative Darstellung zusätzlich dramatisch wirken lässt. Live-Bands begleiten die bunten Karnevalsgruppen, während die Parade um 20 Uhr in der Innenstadt von Oranjestad beginnt. Der Höhepunkt des Karnevals ist zweifellos die Grand Parade durch Oranjestad, die am Sonntag vor Aschermittwoch stattfindet (11. Februar). Sie besticht durch lebendige Musik, spektakuläre Festwagen und originelle Kostüme, verziert mit bunten Steinchen, Pailletten und Federn. Das Spektakel beginnt um 10 Uhr in Oranjestad und erstreckt sich bis in die frühen Abendstunden.

Mai voller Events

Die aufregende Reise durch das Veranstaltungsjahr von Aruba setzt sich auch im Frühling fort. Vom 8. bis 13. Mai findet die 36. Ausgabe Aruba Hi-Winds statt. Die stetigen Passatwinde bieten ideale Bedingungen für das größte Amateur-Windsurf-Event in der Karibik. Der Hadicurari Beach (Fisherman’s Hut) ist die ideale Kulisse für aufregende Windsurf- und Kiteboard-Wettbewerbe in verschiedenen Kategorien, begleitet von Strandpartys, Veranstaltungen und bunten Aktivitäten.

Ebenfalls im Mai startet Arubas größtes Musikfestival, das Aruba Soul Beach Music Festival (23. bis 28. Mai). Bereits zum 22. Mal werden an diesem Wochenende Künstler aus aller Welt zusammenkommen wie Mary J. Blige, Tony Braxton, Alicia Keys, Jennifer Hudson, Ne-yo, Robin Thicke, Trey Songz, Usher, The Roots, Alicia Keys, Maxwell oder der 10-maligen Grammy-Gewinner John Legend. Das Line-up für 2024 wird in Kürze bekannt gegeben.

Highlights im Sommer

Sommerlich-sportlich geht es weiter mit dem KLM Aruba International Marathon am 1. und 2. Juni, der im kommenden Jahr bereits zum sechsten Mal stattfindet. TeilnehmerInnen haben die Möglichkeit, sich auf vier Strecken zu messen: Marathon, Halbmarathon, 10km und 5km. Der Marathonlauf ist AIMS/IAAF-zertifiziert und wird auf höchstem internationalem Niveau organisiert.

Das wohl romantischste Event auf dem One Happy Island steht am 14. August im Eventkalender, wenn die 5. Ausgabe von Aruba I do gefeiert wird. Die größte Zeremonie zur Erneuerung von Eheversprechen in der Karibik wird am malerischen Eagle Beach zelebriert, dem schönsten Strand der Karibik. Hunderte Paare aus aller Welt kommen hier jedes Jahr zum Sonnenuntergang zusammen, um noch einmal „Ja, ich will!“ zu sagen. Begleitet von lokaler Live-Musik, köstlichem Essen und ganz viel Liebe verspricht dieser Tag für immer in Erinnerung zu bleiben.

Kreativ & sportlich zum Abschluss

Der September bringt kreative Vibes, wenn die Aruba Art Fair (6. bis 8. September) Künstler aus aller Welt nach San Nicolas, dem kreativen Zentrum Arubas, lockt. Diese gemeinnützige Kunstmesse ermöglicht es, dass sämtliche Erlöse zu 100% an die Künstler oder Handwerker gehen. Mit kunstbezogenen Programmen, Ausstellungen, Musik, Tanz und kulinarischen Genüssen vereint die Aruba Art Fair die gesamte Inselgemeinschaft. In den vergangenen Jahren nahmen über 150 Aussteller aus aller Welt und mehr als 12.000 Besucher an diesem bunten Fest teil.

Bevor der weihnachtliche Zauber die Karibikinsel vor dem Jahresende einhüllt, wird es im November noch einmal sportlich mit dem Aruba International Beach Tennis Tournament (10. bis 17. November). Dieses internationale Beach-Tennis-Event ist das bedeutendste Turnier seiner Art in der Karibik. Internationale Beach-Tennis-Profis und Amateure aus der ganzen Welt reisen an, um an diesem renommierten Turnier am Bushiri Beach teilzunehmen.

Nähere Informationen unter: www.aruba.de (red)